Departamento Las Colonias

Con respaldo provincial, San Carlos Sud potencia el desarrollo de emprendedores

A través del Programa Banco Solidario, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, el Ejecutivo local continúa brindando apoyo económico a microemprendedores de la localidad, fortaleciendo la producción, el empleo y la economía social.