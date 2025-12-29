En familia

Comienzan las actividades de verano en Matilde

Desde el 26 de diciembre, el ejecutivo local habilitó el Predio Comunal como espacio de recreación para la temporada de verano. Con amplios horarios, tarifas accesibles y beneficios para residentes, niños y jubilados, la propuesta busca promover el disfrute al aire libre en un entorno seguro.