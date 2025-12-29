Comienzan las actividades de verano en Matilde

Desde el 26 de diciembre, el ejecutivo local habilitó el Predio Comunal como espacio de recreación para la temporada de verano. Con amplios horarios, tarifas accesibles y beneficios para residentes, niños y jubilados, la propuesta busca promover el disfrute al aire libre en un entorno seguro.
El predio estará abierto los miércoles, jueves y viernes de 15 a 20 horas. Foto: archivo.
La Comuna de Matilde anunció la apertura del Predio Comunal para la temporada de verano, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un espacio pensado para el esparcimiento, la recreación y el encuentro social. La habilitación desde el 26 de diciembre, marca el inicio de una nueva propuesta estival para compartir en familia y con amigos.
El predio estará abierto los miércoles, jueves y viernes de 15 a 20 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados el horario se extenderá de 10 a 20 horas, permitiendo una mayor disponibilidad para quienes eligen disfrutar de las jornadas al aire libre durante el fin de semana.
Detalles
Desde la comuna informaron que el ingreso será con DNI, y se estableció una estructura tarifaria diferenciada para garantizar el acceso a distintos sectores de la comunidad. Los niños y jóvenes en edad escolar y los jubilados residentes podrán ingresar de manera gratuita.
En tanto, los residentes locales abonarán un valor de $2000, los no residentes $5000, y los jubilados no residentes $2000.
La iniciativa apunta a ofrecer un espacio seguro, cuidado y accesible, ideal para afrontar las altas temperaturas del verano, fomentando el disfrute responsable y la convivencia comunitaria en contacto con la naturaleza.
Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 342 4054433. Desde el Ejecutivo local de Matilde destacaron la importancia de este tipo de propuestas recreativas y reiteraron la invitación a toda la comunidad a aprovechar el Predio Comunal durante la temporada estival.
Entregaron certificados del Taller Mente Activa para adultos mayores
Durante esta semana se realizó la entrega de certificados del Taller Mente Activa, una propuesta de estimulación cognitiva destinada a adultos mayores de la comunidad de Matilde. La iniciativa tuvo como objetivo promover el ejercicio de la memoria, la atención y otras habilidades mentales, fomentando el aprendizaje continuo y el bienestar integral.
Los certificados fueron otorgados a quienes participaron activamente del taller, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y entusiasmo por mantenerse activos y seguir aprendiendo.
Autoridades locales destacaron la importancia de generar espacios que favorezcan la participación y una mejor calidad de vida.
Exitoso cierre del Taller "Mente Activia" en Matilde
Asimismo, se agradeció especialmente a la profesora Belén Arcando por su acompañamiento y trabajo a lo largo de todo el desarrollo del taller. Desde la Comuna de Matilde reafirmaron su compromiso de continuar impulsando propuestas orientadas al bienestar y la inclusión de los adultos mayores.