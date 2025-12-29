Elaborado por el Ministerio de Economía

Esperanza se destaca en un ranking nacional por su baja presión tributaria

Según un informe del Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno Nacional, la ciudad de Esperanza registra la menor carga tributaria en cuatro de los cinco rubros evaluados entre localidades de la provincia de Santa Fe. El dato refuerza su posicionamiento como un territorio atractivo para la inversión privada y el desarrollo productivo.