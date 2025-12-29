Esperanza se destaca en un ranking nacional por su baja presión tributaria

La ciudad de Esperanza se posiciona como una de las más competitivas de la provincia de Santa Fe en materia tributaria, de acuerdo con un ranking elaborado por el Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno de la Nación Argentina.
Según un informe del Portal de Transparencia Tributaria Municipal del Gobierno Nacional, la ciudad de Esperanza registra la menor carga tributaria en cuatro de los cinco rubros evaluados entre localidades de la provincia de Santa Fe. El dato refuerza su posicionamiento como un territorio atractivo para la inversión privada y el desarrollo productivo.
El relevamiento analiza las tasas municipales que aplican los gobiernos locales a distintas actividades económicas, un factor cada vez más determinante a la hora de definir inversiones y radicaciones empresariales.
El informe compara a las ciudades santafesinas en cinco rubros específicos: tributos a entidades financieras, actividades primarias, industria, hipermercados y tasa vial.
En ese contexto, Esperanza ocupa el primer lugar en el ranking de menor carga tributaria en cuatro de los cinco ítems evaluados, un resultado que la coloca entre las jurisdicciones más favorables para el desarrollo de actividades productivas.
Al referirse a estos resultados, el intendente Rodrigo Müller destacó que se trata de una política sostenida en el tiempo.
“Este resultado refleja una política de ordenamiento, responsabilidad fiscal y acompañamiento al sector productivo, orientada a generar condiciones favorables para la inversión privada, la radicación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes”, señaló.
Desde el Ejecutivo local remarcan que una estructura tributaria competitiva no solo impacta en la llegada de capitales, sino también en el entramado económico de la ciudad. Menores costos impositivos permiten mejorar la rentabilidad de las empresas, facilitan el acceso al crédito y potencian la generación de empleo genuino.
En ese sentido, Müller subrayó que la baja presión fiscal tiene efectos concretos en la vida económica de Esperanza.
“Atraer inversiones genera impactos directos y positivos, como nuevos puestos de trabajo, el fortalecimiento de la mano de obra local, el crecimiento de proveedores y servicios asociados, mejores condiciones para acceder a créditos y una mayor actividad comercial e industrial”, afirmó.
El intendente también citó un artículo periodístico publicado en el diario La Nación, que señala cómo bancos, industrias y comercios definen cada vez más su localización en función de los tributos municipales, un aspecto en el que existen marcadas diferencias entre ciudades.
Uno de los puntos destacados del esquema tributario local es la inexistencia de la tasa vial, un gravamen que otros municipios aplican para financiar obras de mantenimiento urbano. “En Esperanza no se cobra tasa vial. Las obras de bacheo y mantenimiento se realizan con recursos de rentas generales”, explicó Müller.
Además, la ciudad presenta una baja presión impositiva sobre las entidades financieras, lo que contribuye a abaratar el costo del crédito, un factor clave para el desarrollo de proyectos productivos y comerciales.
Desde diciembre de 2023, el municipio impulsa una estrategia de desarrollo económico equilibrado, basada en una administración eficiente de los recursos públicos y en políticas que promueven la producción, el empleo y el crecimiento sostenido.
“Nuestro objetivo es continuar consolidando a Esperanza como una ciudad previsible, confiable y con reglas claras, aspectos fundamentales para quienes evalúan invertir, producir y generar empleo en el territorio”, concluyó el intendente.