En el sur santafesino

San Lorenzo pone en marcha el Circuito Escolar para el ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de San Lorenzo informó que a partir del 6 de enero comenzará a funcionar el Circuito Escolar, un servicio de control médico integral destinado a alumnos de los niveles primario y secundario, que se extenderá hasta fines de abril en el CIC de barrio Mitre.