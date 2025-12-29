San Lorenzo pone en marcha el Circuito Escolar para el ciclo lectivo 2026
La Municipalidad de San Lorenzo informó que a partir del 6 de enero comenzará a funcionar el Circuito Escolar, un servicio de control médico integral destinado a alumnos de los niveles primario y secundario, que se extenderá hasta fines de abril en el CIC de barrio Mitre.
El Circuito Escolar incluye un control médico completo que abarca la verificación y colocación de vacunas
La Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo anunció que desde el próximo 6 de enero se pondrá en marcha el Circuito Escolar, un dispositivo sanitario fundamental para acompañar el ingreso de niños y adolescentes al próximo ciclo lectivo.
El servicio se prestará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Mitre, ubicado en Belgrano 1801, y estará disponible hasta fines del mes de abril, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles médicos requeridos para la escolaridad.
Controles médicos integrales para alumnos
El Circuito Escolar incluye un control médico completo que abarca la verificación y colocación de vacunas correspondientes al calendario oficial, así como chequeos pediátricos, cardiológicos y odontológicos. Está destinado a estudiantes de los niveles primario y secundario que deban cumplir con el certificado de aptitud física y sanitaria exigido para el ingreso escolar.
El Circuito Escolar incluye un control médico completo que abarca la verificación y colocación de vacunas.
Desde el municipio destacaron la importancia de realizar estos controles de manera anticipada, no solo como requisito administrativo, sino también como una instancia clave para el cuidado de la salud integral de niños y adolescentes.
Turnos y modalidades de atención
Los turnos para acceder al Circuito Escolar ya se encuentran disponibles y pueden gestionarse de lunes a viernes, de 7 a 17 horas. La solicitud puede realizarse de forma presencial en el CIC de barrio Mitre o a través de WhatsApp, comunicándose al número 3476 242593.
Desde la Secretaría de Salud recomendaron a las familias tramitar los turnos con anticipación, a fin de organizar la atención y evitar demoras a medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo.
Salud pública y prevención
Con la puesta en funcionamiento del Circuito Escolar, la Municipalidad de San Lorenzo reafirma su compromiso con la prevención y el acceso equitativo a los servicios de salud, articulando políticas públicas que acompañan el desarrollo educativo y el bienestar de la comunidad.
Renovaciones
Este sábado se inauguró la obra de remodelación integral de los vestuarios y el buffet de la Escuelita de Fútbol Municipal, ubicado en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo. Los espacios, completamente renovados, se presentaron al público en un encuentro, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, en el que además recibieron reconocimientos los diferentes planteles de la institución.
La Municipalidad puso en valor los vestuarios local y visitante con sus respectivos baños y duchas,
En términos puntuales, la Municipalidad puso en valor los vestuarios local y visitante con sus respectivos baños y duchas, realizó tareas de pintura y renovó toda la instalación eléctrica, con la activación de luces led. Además se concretó la restauración total del espacio que funciona como buffet.
El intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de la obra, que optimizó las instalaciones de un predio que presenta una intensa actividad deportiva.
Además destacó el desarrollo en obras que los últimos años ha experimentado el Poli. En este sentido, mencionó la incorporación del parque acuático más grande de la región, la apertura de canchas de tenis y pádel, de un skate park y de nuevos baños, así como la realización de mejoras en todos los sectores.