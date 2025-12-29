Departamento San Jerónimo

Etapa final de obra para el reacondicionamiento de Canal Irigoyen

“Construimos 12 alcantarillas y trabajamos a lo largo de los 32 kilómetros del canal para mejorar el drenaje pluvial de 35 mil hectáreas productivas en Díaz, Monje, Barrancas, Casalegno e Irigoyen”, explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.