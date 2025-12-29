Etapa final de obra para el reacondicionamiento de Canal Irigoyen
“Construimos 12 alcantarillas y trabajamos a lo largo de los 32 kilómetros del canal para mejorar el drenaje pluvial de 35 mil hectáreas productivas en Díaz, Monje, Barrancas, Casalegno e Irigoyen”, explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Está cerca de finalizar la construcción de la última alcantarilla de las 12 que contemplaba el proyecto.
Con el objetivo de aumentar la capacidad de drenaje de suelo productivo en el departamento San Jerónimo, el Gobierno de la Provincia continúa los trabajos para el reacondicionamiento del Canal Irigoyen y está cerca de finalizar la construcción de la última alcantarilla de las 12 que contemplaba el proyecto.
Sobre la importancia de la obra hídrica para el sector productivo de la región, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recordó que “hace 50 años que no se reacondicionaba este canal. Estamos hablando de una obra que no sólo evita anegamientos sino que también garantiza un mejor escurrimiento en zonas productivas”.
Inversiones
“Hablamos de una inversión que supera los 2.300 millones con el objetivo de mejorar el drenaje aguas arriba de unas 35 mil hectáreas productivas de Díaz, Monje, Barrancas, Casalegno e Irigoyen”, explicó el ministro Enrico sobre el alcance y la importancia que tiene esta obra hídrica para la región.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, contó que “actualmente estamos finalizando con la ejecución de la última alcantarilla sobre la Ruta 41s con trabajos de relleno y capa asfáltica”.
“Los trabajos de reacondicionamiento en el Canal Irigoyen incluyeron la construcción de 10 alcantarillas en caminos comunales y otras dos en las rutas provinciales 40s y 41s. Es una obra que va a beneficiar a las zonas rurales para mejorar el desagüe de los campos, asegurar la transitabilidad y así potenciar esta vasta región productiva”, repasó Mijich.
Está cerca de finalizar la construcción de la última alcantarilla de las 12 que contemplaba el proyecto.
Ampliación
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos señalaron que en el departamento San Jerónimo, además, continúa con las tareas de limpieza de 10 kilómetros del Canal Principal San Eugenio y que, junto a la Municipalidad de Gálvez, también se realiza la limpieza de 17 kilómetros del Canal Los Llanos.
Todo con el objetivo de mejorar los escurrimientos urbanos y rurales de la zona. Además, se comenzó con la ejecución de 3 alcantarillas en el Arroyo Las Estacas y sobre el Canal Lassaga.