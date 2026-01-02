Entrega de nuevas viviendas y escrituras fortalece el arraigo en Ramona

En un emotivo acto institucional, encabezado por el Director Provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, y el Presidente Comunal José Barbero, se llevó a cabo la inauguración de tres nuevas viviendas construidas a través del Programa Provincial Lote Propio, junto con la entrega de escrituras a otras tres familias de la localidad.
Las unidades habitacionales entregadas cuentan con una superficie aproximada de 55 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, cocina-comedor y baño completo, además de la correspondiente infraestructura de servicios. Su diseño evolutivo permite futuras ampliaciones, otorgando flexibilidad y proyección a los hogares beneficiarios.
Durante el acto, las autoridades destacaron el rol fundamental del Estado en la articulación de políticas públicas que hacen efectivo el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, subrayando su impacto positivo en las pequeñas localidades, donde estas iniciativas fomentan el arraigo, dinamizan la economía local y generan empleo de mano de obra regional.
El Programa Lote Propio permite que familias que ya cuentan con terreno accedan a un crédito hipotecario para la construcción de su vivienda, con gestión y supervisión comunal y el financiamiento de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).
En este marco, la Comuna renovó su compromiso de continuar gestionando soluciones habitacionales ante la Provincia para reducir el déficit existente y ofrecer alternativas frente a las dificultades que impone el mercado financiero tradicional.
Comienza una nueva temporada de la Colonia de Verano
El próximo viernes quedará oficialmente habilitada la temporada de la Colonia de Verano, una propuesta que año tras año se consolida como una política pública de inclusión destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años, durante el receso escolar.
Con casi doscientos inscriptos, la Colonia se plantea como un proyecto social, educativo, deportivo y recreativo, orientado a brindar un espacio de contención, aprendizaje y esparcimiento.
Las actividades promueven el disfrute responsable del entorno acuático, la enseñanza de natación, el juego compartido y la transmisión de valores, entendiendo el ocio como un tiempo formativo que también aporta diversión y entretenimiento.
El equipo de trabajo está conformado por profesores de educación física, ayudantes y asistentes, quienes desarrollan un programa adaptado a las distintas edades, que incluye juegos, talleres especiales y actividades de aventura.
Además, se ofrece diariamente el desayuno, garantizando una alimentación saludable y de calidad para todos los participantes. Como cada año, la propuesta se complementa con acantonamientos, campamentos y las tradicionales Fiesta de la Familia y Fiesta del Agua.
Presencia ramonense en una muestra colectiva de arte provincial
En el plano cultural, Ramona dijo presente en la ciudad capital a través de la participación de la artista local Vanesa Bravo, quien fue invitada por la Secretaría de Turismo de la Provincia a formar parte de la tercera edición de las Muestras Colectivas.
El evento reunió a más de 30 artistas y 40 obras, consolidándose como un espacio de encuentro para celebrar la creatividad y el talento santafesino.
La muestra no solo puso en valor las expresiones artísticas contemporáneas, sino que también reafirmó el rol del arte como motor del turismo cultural, invitando a descubrir nuevas miradas, historias y sensibilidades que enriquecen la identidad provincial.
La iniciativa fue reconocida de interés por la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Honorable Concejo Municipal, fortaleciendo su proyección y el acompañamiento a las y los creadores.
Gestiones para garantizar el transporte interurbano
En materia de conectividad, el Presidente Comunal José Barbero, junto a otros mandatarios comunales de la región, llevó adelante diversas gestiones ante la Empresa Ruta 70, concesionaria del servicio, y la Dirección de Transporte de la Provincia, con el objetivo de asegurar la continuidad de la frecuencia diaria que conecta a Ramona con la ciudad cabecera del Departamento Castellanos.
El transporte interurbano constituye un servicio esencial para numerosos vecinos que requieren trasladarse por motivos sociales, sanitarios, financieros o comerciales y que no cuentan con movilidad propia.
En este sentido, las gestiones realizadas buscan dar respuesta a una problemática concreta que afecta a un sector significativo de la población, reafirmando la importancia de un Estado presente y activo en la defensa de los derechos básicos.