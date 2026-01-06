#HOY:

¿Qué es lo que más rindió en 2025 en materia de inversiones financieras?

Entre las colocaciones más habituales a nivel minorista, el plazo fijo probó ser mejor inversión en 2025 que la tenencia de dólares, en tanto la corrección del MERVAL dejó más perdedores que ganadores. CEDEARs, FCI y criptos, otras alternativas a evaluar.

Los ahorristas debieron evaluar distintas alternativas para resguardar y hacer rendir su capital. Credito: REUTERSLos ahorristas debieron evaluar distintas alternativas para resguardar y hacer rendir su capital. Credito: REUTERS
 12:46
El año 2025 estuvo marcado por profundos cambios en el régimen cambiario y monetario de la Argentina, que redefinieron las condiciones de acceso al mercado oficial de divisas y generaron episodios de volatilidad en las tasas de interés.

Este proceso se dio en el marco de un reordenamiento macroeconómico, elevada incertidumbre electoral y un contexto internacional desafiante. En ese escenario, los ahorristas debieron evaluar distintas alternativas para resguardar y hacer rendir su capital.

Dólar y tasa de interés: cambios de régimen

Durante el primer trimestre del año rigió un esquema de controles cambiarios, con acceso restringido al mercado oficial y múltiples tipos de cambio. El dólar oficial se movía bajo un régimen de crawling peg, con ajustes mensuales del 2% hasta enero y del 1% desde febrero.

Fuente: BCRFuente: BCR

Sin embargo, el 11 de abril el Gobierno anunció la eliminación de la mayor parte del cepo para personas humanas, tras la aprobación de un acuerdo con el FMI, e implementó un esquema de flotación administrada dentro de bandas ajustables al 1% mensual.

En este contexto, el dólar oficial del Banco Nación registró una suba del 40,6% entre fines de 2024 y fines de 2025, superando la inflación estimada del 30,6%. No obstante, el dólar MEP —de libre acceso durante todo el año— aumentó solo un 26,5%, quedando por debajo del IPC y reflejando una apreciación real del peso.

En cuanto a los instrumentos en pesos, los plazos fijos tradicionales a 30 días ofrecieron un rendimiento acumulado estimado del 39,2%, mientras que los plazos fijos UVA a 90 días alcanzaron el 33,8%, ambos superando la inflación anual.

CEDEARs ETF: cobertura y diversificación

Entre las alternativas más destacadas se ubicaron los CEDEARs, que permiten invertir en activos del exterior desde el mercado local y brindan cobertura cambiaria. En particular, los CEDEARs ETF ofrecieron elevados rendimientos en pesos.

El más destacado fue GLD, vinculado al oro, con una suba del 113%, impulsada por tensiones geopolíticas, bajas de tasas de la Reserva Federal y la debilidad del dólar.

Fuente: BCRFuente: BCR

Le siguieron EWZ (+81%), asociado al mercado brasileño, favorecido por la demanda de commodities y la mejora macroeconómica regional, y ARKK (+72%), vinculado a empresas de innovación y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. También sobresalieron EEM (+67%) y FXI (+63%), representativos de mercados emergentes y grandes compañías chinas.

Acciones locales, fondos y criptoactivos

El índice S&P Merval cerró 2025 con una suba nominal del 20%, aunque en términos reales mostró una leve caída al ajustarse por inflación o dólar. El desempeño fue heterogéneo: se destacaron algunas empresas energéticas y de infraestructura, mientras que sectores como servicios públicos y siderurgia mostraron caídas reales.

En los Fondos Comunes de Inversión, los mejores rendimientos se observaron en fondos de renta fija en pesos y renta fija en dólares. Los fondos mixtos lograron en algunos casos superar al dólar, mientras que los de renta variable mostraron resultados dispares y, en general, inferiores a la divisa.

Fuente: BCRFuente: BCR

Por último, las criptomonedas evidenciaron una elevada volatilidad. Bitcoin cerró el año con una caída del 5%, pese a haber alcanzado un máximo histórico en octubre.

Ethereum mostró aún mayores oscilaciones y finalizó el año con una baja del 11%. Ambos activos reflejaron un año de fuertes subas y correcciones, confirmando que, a mayor riesgo, mayores pueden ser tanto las ganancias como las pérdidas.

