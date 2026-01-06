Economía

¿Qué es lo que más rindió en 2025 en materia de inversiones financieras?

Entre las colocaciones más habituales a nivel minorista, el plazo fijo probó ser mejor inversión en 2025 que la tenencia de dólares, en tanto la corrección del MERVAL dejó más perdedores que ganadores. CEDEARs, FCI y criptos, otras alternativas a evaluar.