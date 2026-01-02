Coparticipación, leyes especiales y compensaciones

Santa Fe volvió a quedar postergada en la remisión de fondos desde el gobierno central

La suba real interanual para el promedio de las jurisdicciones subnacionales fue del 2,6%; la Casa Gris recibió un incremento del 0,3%. La Casa Rosada incumple el pago por la caja no transferida y Pullaro rechaza ofertas “magras” del gobierno central.