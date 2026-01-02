Coparticipación, leyes especiales y compensaciones
Santa Fe volvió a quedar postergada en la
remisión de fondos desde el gobierno central
La suba real interanual para el promedio de las jurisdicciones subnacionales fue del 2,6%; la Casa Gris recibió un incremento del 0,3%. La Casa Rosada incumple el pago por la caja no transferida y Pullaro rechaza ofertas “magras” del gobierno central.
Santa Fe termina el año con cuentas en orden. A pesar de incumplimiento nacionlaes. Crédito: Flavio Raina.
Las transferencias automáticas a provincias y CABA cerraron el año con una suba real interanual del 2,6% en diciembre. Sin embargo, para Santa Fe la suba apenas promedió el 0,3%, según el detalle que surge del análisis de los datos diarios de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.
En el mes de diciembre de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.709.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,6%.
Luis Caputo y un superávit a costa de recortes con polémica. REUTERS
La coparticipación, es decir, las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría sido prácticamente igual en términos reales a la de diciembre de 2024, según un nuevo reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
El juego de las diferencias
Considerando la evolución individual de los envíos totales a las jurisdicciones, se observa que en algunos casos la variación real fue positiva y en otros negativa, con una amplitud de 10,4 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (-1,6%) que fue la jurisdicción con mayor caída y Salta (+8,8%), la de mayor suba.
El principal factor explicativo de este comportamiento diferencial se debe a que las compensaciones por el Consenso Fiscal tuvieron un fuerte incremento en diciembre para 12 de las 24 jurisdicciones.
Las jurisdicciones con mayor suba en el mes fueron Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes. Mientras que las de mayor baja fueron Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis.
Alineado con Nación, Frigerio recibe compensaciones.Crédito: Mauricio Garín.
Resulta importante destacar -señala el informe- que, a diferencia de los meses anteriores (en noviembre fue de 3,8 p.p.), en diciembre la amplitud en la variación % real interanual entre jurisdicciones fue mayor, debido a un cambio significativo en las transferencias por compensación por Consenso Fiscal a 12 provincias.
Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán "recibieron un fuerte incremento en los envíos por esta vía, generando un comportamiento diferencial respecto al resto de jurisdicciones.
El grupo de provincias que recibió más compensaciones en diciembre tuvo un incremento del 175% respecto al envío mensual promedio entre enero y noviembre de 2025, mientras que el otro grupo tuvo un incremento de solo el 14%”.
Santa Fe no acuerda
A pesar de las propuestas nacionales -magras- para la firma de un acuerdo, la administración de Maximiliano Pullaro no ha firmado un entendimiento de “compensación de deudas” pretendido por el gobierno central.
Pullaro reclama una deuda histórica acumulada por parte del Estado nacional, estimada en más de mil millones de dólares por la compensación por compensaciones impagas a la provincia, por no haber transferido la caja de jubilaciones al sistema nacional, además de saldos no pagados del Consenso Fiscal de 2017.
Pullaro recibió ofertas insuficientes de Santilli. Foto: Flavio Raina.
El mandatario santafesino le confirmó días atrás a El Litoral que -además del stock adeudado que se reclama en la Corte- la Nación debería remitir más de $20 mil millones por mes por la caja. Y condicionó cualquier consenso a la resolución de estos reclamos, incluso planteando compensaciones alternativas como transferencia de inmuebles nacionales en Santa Fe.
Suba real del 1,6%
Las transferencias automáticas a provincias y CABA terminan el año 2025 con una suba real interanual del 1,6% según Iaraf; en este caso Santa Fe apenas alcanzó un suba del 0,01%. En el acumulado a diciembre del año 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $60.248.000 millones.
De este modo, exhibieron una variación nominal del 43%, que se traduciría en una suba real del 1,6% al descontar la inflación del período. Al analizar el desempeño entre jurisdicciones, se observa que Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes tuvieron un incremento real interanual superior al promedio de las 24 jurisdicciones.
El principal elemento que impulsó este diferencial respecto a las demás jurisdicciones se debe al significativo incremento real interanual de los envíos por compensaciones del 80% y a la elevada participación de estas provincias en dichos envíos.
Por otro lado, entre las jurisdicciones con variaciones por debajo del promedio, las de menor desempeño fueron La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz.