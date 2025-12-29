Adelanto de coparticipación de la Nación a Entre Ríos para cubrir gastos corrientes

La Provincia de Entre Ríos recibió del Gobierno nacional 220 mil millones de pesos, según lo dispuesto por el decreto 922/25, que fue publicado este lunes 29 en el Boletín Oficial y tiene fecha del 26 de diciembre.
El "anticipo financiero" busca "subsanar dificultades financieras transitorias" de la administración entrerriana. Esta mañana se confirmó el cronograma de pagos salariales. El medio aguinaldo se había abonado el 20 de diciembre.
Los considerandos y la información difundida por el gobierno entrerriano habla de la necesidad de "subsanar dificultades financieras transitorias", de sus gastos corrientes. La suma fue otorgada en concepto de adelanto de la coparticipación, lo que crea ciertas obligaciones a ese estado provincial. Por otra parte, esta mañana circuló en medios de la ciudad de Paraná la información que confirma la fecha de pago de los salarios, según el cronograma ya anunciado con anterioridad a partir del 4 de enero del año próximo, tras el pago del medio aguinaldo el 20 de diciembre.
El artículo primero del decisorio firmado por el presidente Javier Milei, ante un pedido del gobierno de Rogelio Frigerio, dispone otorgar "en el Ejercicio Fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, un anticipo financiero a la Provincia de Entre Ríos", por el monto señalado.
En el segundo, se faculta a la secretaría que otorga la suma "a disponer la cancelación del anticipo otorgado, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N.º 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico".
Entre Ríos recibe por coparticipación federal 2,6 billones de pesos, por lo que la cifra en cuestión no llega al 10% de esas remesas totales. El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo acompañan con su firma el decreto presidencial.
Los fundamentos indican textualmente que "el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
Se trata de la segunda provincia que pide ayuda a la Nación, en lo que va del año 2025. En marzo, fue la Provincia de Chaco la que pudo acceder a los adelantos para poder saldar una deuda.