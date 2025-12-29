220 mil millones de pesos

Adelanto de coparticipación de la Nación a Entre Ríos para cubrir gastos corrientes

El "anticipo financiero" busca "subsanar dificultades financieras transitorias" de la administración entrerriana. Esta mañana se confirmó el cronograma de pagos salariales. El medio aguinaldo se había abonado el 20 de diciembre.