Análisis de las finanzas provinciales

La provincia prevé terminar con equilibrio fiscal más allá de tres meses con resultado negativo

El ministerio de Economía publicó los datos de ingresos y gastos de septiembre, octubre y noviembre. Hubo un cambio de tendencia al superávit que mostraban hasta agosto. "Se proyecto un resultado técnicamente equilibrado para el año 2025" señala el trabajo que destaca la fuerte inversión en Gastos de Capital que será la mayor de los últimos seis años.