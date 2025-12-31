La provincia prevé terminar con equilibrio fiscal más allá de tres meses con resultado negativo
El ministerio de Economía publicó los datos de ingresos y gastos de septiembre, octubre y noviembre. Hubo un cambio de tendencia al superávit que mostraban hasta agosto. "Se proyecto un resultado técnicamente equilibrado para el año 2025" señala el trabajo que destaca la fuerte inversión en Gastos de Capital que será la mayor de los últimos seis años.
Economía difundió el informe de noviembre y la proyección de cierre 2025. Foto: El Litoral
"En cuanto a la proyección del cierre del ejercicio 2025, considerando los recursos y gastos estimados de diciembre como asimismo imputaciones y ajustes propios de la conciliación contable, se puede estimar que los recursos del año rondarán los $11.790.963,18 millones, mientras que los gastos estarán en el orden de los $11.783.944,49 millones. En este sentido, se proyecta un resultado técnicamente equilibrado para el año 2025". Lo señala el informe correspondiente a noviembre de Análisis de las Finanzas Provinciales que el ministerio de Economíasantafesino publicó en el último día hábil.
En la página oficial de Economía se difundieron en forma simultánea los datos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre y en este último caso se hace la proyección de cierre de año.
El informe destaca además el monto invertido como Gasto de Capital en el presente ejercicio. "Se estima superará los $1.136.329,21 millones el cual, marca un hito en su comparación con otros años en términos reales". En este ítem se publica un gráfico comparativo con la inversión desde 2020 al presente año en pesos constantes.
Además la información presentada por el Ministerio de Economía, dirigido porPablo Olivares, correspondiente a noviembre detalla el impacto de la falta de financiamiento previsional de la Nación. "Si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 24,65% mayor, lo que habría alcanzado para financiar el total del gasto de capital, implicando un resultado financiero parcial acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $ 125.375,55 millones".
En el detalle de análisis financiero de noviembre, como en septiembre y octubre, se destaca que los ingresos provinciales dependen especialmente de tres impuestos: Ganancias e Iva de Nación e Ingresos Brutos. "Los recursos de los tres impuestos son equivalentes al 79,50% de los ingresos tributarios totales", señala.
Los datos de noviembre
Yendo al undécimo mes del año, "los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes al mes de noviembre ascendieron a $1.078.861,90 millones, exhibiendo una variación nominal interanual de 30,85%, y estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (73,59%) y contribuciones a la seguridad social (18,54%)".
Especifica que "los recursos tributarios ascendieron a $793.943,44 millones, de los cuales 31,27% fueron de origen provincial y 68,73% de origen nacional. Los tributos de origen provincial se integraron principalmente por el producido de Ingresos Brutos (87,54%), con una recaudación que ascendió a $217.308,37 millones. Por otro lado, los recursos tributarios de origen nacional estuvieron compuestos principalmente por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (44,95%) y del Impuesto a las Ganancias (30,89%), cuya recaudación ascendió a $245.291,05 millones y $168.556,09 millones respectivamente.
La recaudación conjunta de los tres impuestos mencionados totaliza $631.155,52 millones, equivalente al 79,50% de los ingresos tributarios totales.
Como contrapartida, el gasto corriente ascendió a $929.347,32 millones (variación nominal interanual de 39,24%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,29%), Transferencias Corrientes (20,12%) y Prestaciones de Seguridad Social (19,24%), erogaciones que ascendieron respectivamente a $392.976,01 millones, $186.982,86 millones y $ 178.761,57 millones.
En términos acumulados, los ingresos corrientes a Noviembre totalizaron $10.254.945,22 millones. Los ingresos tributarios representan el 72,58% y las contribuciones a la seguridad social el 18,76%.
Entre los tributarios, 35,09% son provinciales y 64,91% de origen nacional.
Por su parte, el gasto corriente acumulado a Noviembre totalizó $9.356.084,36 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (42,66%), Prestaciones de Seguridad Social (19,89%) y Transferencias Corrientes(18,53%).
El Ministerio estimó recursos por $11.790.963,18 M y gastos por $11.783.944,49 M.
El resultado operativo acumulado a Noviembre fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $898.860,86 millones.
Respecto a la inversión, el gasto de capital correspondiente al mes de Noviembre ascendió a $100.202,35 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $1.067.552,70 millones, financiándose el 84,20%con el ahorro económico, 6,79% con los recursos de capital y el resto con el uso de fuentes financieras.
En términos acumulados a Noviembre, los ingresos totales ascendieron a $10.327.402,14 millones mientras que el gasto total fue de $10.423.637,06 millones, por lo que el resultado parcial acumulado del ejercicio fue negativo en -$96.234,92 millones, el cual se equilibra a partir del uso de fuentes financieras para financiar el saldo del gasto de capital antes mencionado.
Patente
El ingreso al fisco provincial en once meses por Patente es de 5.521,40 lo que representa apenas 0,05% de los recursos propios.
"En Patente Automotor solamente se incorpora como recaudación tributaria provincial el 5% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 95 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas" se aclara.
El gasto de capital acumulado llegó a $1.067.552,70 M y marcó un hito real.
Venta de títulos
El Poder Ejecutivo emitió en el último día hábil del año el decreto 3381 incorporó al Presupuesto General, entre otros ítems, parte de los bonos recibidos por la provincia por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2022 por la deuda previsional.
"Que la presente gestión se inicia a instancias de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía expresando que se encuentran las condiciones propicias en el mercado de capitales para proceder a la venta de los instrumentos que integran el portafolio financiero del Tesoro Provincial", comienzan los considerandos del decreto.
"Que por diversas actuaciones se propició el dictado de las normas que permitieron la venta de títulos valores propiedad de la Provincia de Santa Fe en el marco de las competencias que le son propias", añade.
La suma de la venta de bonos incorporados al presupuesto es de $ 300.000.000.000 de acuerdo al artículo 2 del proyecto.