Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 7 de enero

El dólar cerró el miércoles con una foto mixta: algunas pizarras bancarias ajustaron a la baja, otras quedaron sin cambios, el blueretrocedió y el MEP subió. La rueda volvió a moverse bajo el esquema de bandas que rige desde el inicio del mes, con foco oficial en acumular reservas.
Así cerró el dólar
En BBVA, el billete finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires también recortó: terminó en $1.440 comprador y $1.490 vendedor, con spread de $50.
Banco Nación cerró sin cambios en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50. La misma dinámica mostró Banco Hipotecario, que sostuvo $1.440 y $1.490 en ambas puntas.
ICBC mantuvo su cotización en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50. En esa franja también cerraron Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, ambos en $1.445 y $1.495, sin variación diaria.
Banco Bica finalizó en $1.441 para la compra y $1.500 para la venta, con variación negativa y un spread de $59, el más amplio del panel entre las entidades informadas.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP subió 0,85% y cerró en $1.495,60 para la venta. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.494,64 para la compra y $1.495,60 para la venta, con una variación de +0,85% y spread de $0,96. Con ese avance, el financiero volvió a quedar cerca del promedio bancario y por debajo del blue.
BBVA cerró en $1.485 para la venta y Banco Bica en $1.500, con spreads distintos.
Dólar blue
El dólar blue bajó y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de -0,33% y spread de $20. Con ese ajuste, el informal recortó terreno frente a la suba del MEP.