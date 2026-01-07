#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 7 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este miércoles.

BBVA cerró en $1.485 para la venta y Banco Bica en $1.500, con spreads distintos.
El dólar cerró el miércoles con una foto mixta: algunas pizarras bancarias ajustaron a la baja, otras quedaron sin cambios, el blue retrocedió y el MEP subió. La rueda volvió a moverse bajo el esquema de bandas que rige desde el inicio del mes, con foco oficial en acumular reservas.

Así cerró el dólar

En BBVA, el billete finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires también recortó: terminó en $1.440 comprador y $1.490 vendedor, con spread de $50.

Banco Nación cerró sin cambios en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50. La misma dinámica mostró Banco Hipotecario, que sostuvo $1.440 y $1.490 en ambas puntas.

ICBC mantuvo su cotización en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50. En esa franja también cerraron Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, ambos en $1.445 y $1.495, sin variación diaria.

Banco Bica finalizó en $1.441 para la compra y $1.500 para la venta, con variación negativa y un spread de $59, el más amplio del panel entre las entidades informadas.

En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.

A currency dealer holds hundred-dollar bills as the value of the Iranian Rial drops, in Tehran, Iran, October 5, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYEl MEP subió 0,85% y cerró en $1.495,60 para la venta. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.494,64 para la compra y $1.495,60 para la venta, con una variación de +0,85% y spread de $0,96. Con ese avance, el financiero volvió a quedar cerca del promedio bancario y por debajo del blue.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,BBVA cerró en $1.485 para la venta y Banco Bica en $1.500, con spreads distintos.

Dólar blue

El dólar blue bajó y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de -0,33% y spread de $20. Con ese ajuste, el informal recortó terreno frente a la suba del MEP.

