Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 6 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue se mantuvo sin cambios y el MEP subió durante la jornada de este martes.

Banco Bica cerró a $1.505 para la venta, con un spread de $59. Foto: XinhuaBanco Bica cerró a $1.505 para la venta, con un spread de $59. Foto: Xinhua
El dólar cerró con movimientos cruzados en una rueda que volvió a estar condicionada por el esquema de bandas: el Gobierno sostiene ese mecanismo para ordenar el mercado y apuntalar la acumulación de reservas. En bancos hubo recortes en varias pizarras, el blue quedó estable y el MEP avanzó.

Así cerró el dólar

BBVA terminó en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una variación diaria negativa y spread de $50. Banco Nación y Banco Hipotecario cerraron en el mismo nivel, también con baja y spread de $50.

ICBC y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron sin cambios en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50. En ese grupo de estabilidad, las entidades sostuvieron valores en un día de ajustes selectivos.

Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.445 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $50 y variación negativa. En Banco Bica, el dólar terminó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $59.

En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla del día.

DolarEl MEP subió 0,98% y terminó en $1.497,76 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP finalizó en $1.497,39 para la compra y $1.497,76 para la venta, con una variación de +0,98% y un spread mínimo de $0,37. El financiero se ubicó por debajo del blue y se movió cerca del promedio bancario en una jornada de señales mixtas.

Dolar hoyEl blue cerró sin cambios: $1.515 vendedor y $1.495 comprador.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con spread de $20. Con esos valores, el informal siguió por encima del MEP y conservó su diferencia frente a las principales pizarras.

