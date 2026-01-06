Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 6 de enero

El dólar cerró con movimientos cruzados en una rueda que volvió a estar condicionada por el esquema de bandas: el Gobierno sostiene ese mecanismo para ordenar el mercado y apuntalar la acumulación de reservas. En bancos hubo recortes en varias pizarras, el blue quedó estable y el MEP avanzó.
Así cerró el dólar
BBVA terminó en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una variación diaria negativa y spread de $50. Banco Nación y Banco Hipotecario cerraron en el mismo nivel, también con baja y spread de $50.
ICBC y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron sin cambios en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50. En ese grupo de estabilidad, las entidades sostuvieron valores en un día de ajustes selectivos.
Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.445 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $50 y variación negativa. En Banco Bica, el dólar terminó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $59.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla del día.
El MEP subió 0,98% y terminó en $1.497,76 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP finalizó en $1.497,39 para la compra y $1.497,76 para la venta, con una variación de +0,98% y un spread mínimo de $0,37. El financiero se ubicó por debajo del blue y se movió cerca del promedio bancario en una jornada de señales mixtas.
El blue cerró sin cambios: $1.515 vendedor y $1.495 comprador.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con spread de $20. Con esos valores, el informal siguió por encima del MEP y conservó su diferencia frente a las principales pizarras.