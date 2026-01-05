#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 5 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este lunes.

Por: 

El dólar inició la semana con un cierre dispar: en bancos predominó la estabilidad, el blue retrocedió y el MEP avanzó. La rueda volvió a estar atravesada por el esquema de bandas cambiarias que rige desde el arranque del mes, en una estrategia oficial orientada a recomponer reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y variación sin cambios en el día.

El Banco Provincia de Buenos Aires mostró el mismo cierre: $1.445 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $50 y estabilidad en la variación.

ICBC y Banco Hipotecario también terminaron en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y sin variación porcentual informada.

En Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. Ambos mantuvieron spread de $50 y no exhibieron cambios porcentuales respecto del último registro.

Banco Bica se ubicó por encima del resto en la venta: finalizó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $59. En este caso, la variación quedó en terreno positivo según el dato publicado.

Para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop no se informaron cotizaciones en el relevamiento de este cierre, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl MEP subió 0,36% y terminó en $1.499,85 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.499,47 para la compra y $1.499,85 para la venta, con una variación de +0,36% y un spread mínimo de $0,38. El financiero se sostuvo por debajo del blue y cerca de las pizarras bancarias, en una rueda con señales cruzadas.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El blue bajó: cerró en $1.515 para la venta y $1.495 para la compra.

Dólar blue

El dólar blue bajó y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de -0,98% y spread de $20. Con ese movimiento, recortó parte del terreno de las últimas ruedas y mantuvo la brecha con el MEP.

