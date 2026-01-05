Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 5 de enero

El dólar inició la semana con un cierre dispar: en bancos predominó la estabilidad, el blue retrocedió y el MEP avanzó. La rueda volvió a estar atravesada por el esquema de bandas cambiarias que rige desde el arranque del mes, en una estrategia oficial orientada a recomponer reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y variación sin cambios en el día.
El Banco Provincia de Buenos Aires mostró el mismo cierre: $1.445 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $50 y estabilidad en la variación.
ICBC y Banco Hipotecario también terminaron en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y sin variación porcentual informada.
En Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. Ambos mantuvieron spread de $50 y no exhibieron cambios porcentuales respecto del último registro.
Banco Bica se ubicó por encima del resto en la venta: finalizó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $59. En este caso, la variación quedó en terreno positivo según el dato publicado.
Para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop no se informaron cotizaciones en el relevamiento de este cierre, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP subió 0,36% y terminó en $1.499,85 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.499,47 para la compra y $1.499,85 para la venta, con una variación de +0,36% y un spread mínimo de $0,38. El financiero se sostuvo por debajo del blue y cerca de las pizarras bancarias, en una rueda con señales cruzadas.
El blue bajó: cerró en $1.515 para la venta y $1.495 para la compra.
Dólar blue
El dólar blue bajó y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de -0,98% y spread de $20. Con ese movimiento, recortó parte del terreno de las últimas ruedas y mantuvo la brecha con el MEP.