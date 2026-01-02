Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 2 de enero

En el tramo bancario, Banco Nación finalizó en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y una variación positiva informada en la jornada.
Banco Provincia de Buenos Aires también terminó en $1.445 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $50. En la misma línea, ICBC y Banco Hipotecario mostraron $1.445 y $1.495, respectivamente, con spread de $50.
BBVA se ubicó un escalón por encima en el cierre: $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $50 y la mayor suba porcentual entre las entidades que informaron variación.
En Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con spread de $50 y suba en ambos casos.
Banco Bica mantuvo su cotización sin cambios y cerró en $1.436 para la compra y $1.495 para la venta, con un spread de $59, el más alto del relevamiento bancario.
En el seguimiento de este cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla del día.
El MEP bajó 1,00% y terminó en $1.504,63 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó en $1.504,11 para la compra y $1.504,63 para la venta, con una variación de -1,00% y un spread mínimo de $0,52. En el debut del esquema de bandas, el financiero recortó y quedó apenas por debajo de los valores del mercado informal.
El blue cerró sin cambios: $1.530 para la venta y $1.510 para la compra.
Dólar blue
El dólar blue no tuvo cambios: cerró en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con spread de $20. Con esos valores, finalizó por encima del MEP en una rueda de movimientos mixtos entre segmentos.