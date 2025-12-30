Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 30 de diciembre

El dólar cerró este martes con un comportamiento dispar entre los distintos segmentos. En el sistema bancario hubo bajas puntuales y algunas subas aisladas, el dólar blue retrocedió cinco pesos y el dólar MEP terminó la rueda con una suba marginal, manteniéndose por debajo de los $1.490 en la punta vendedora.
Así cerró el dólar
En los bancos, el dólar se movió en un rango acotado pero con diferencias claras entre entidades. BBVA ajustó a la baja y cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, con una caída del 0,34%. Banco Entre Ríos también recortó cinco pesos y quedó en $1.430 y $1.480, mientras que Banco Santa Fe sostuvo valores similares sin variaciones.
Banco Nación mostró un leve avance y terminó en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, con una suba del 0,34%. Banco Provincia acompañó ese movimiento y cerró en los mismos valores. ICBC se ubicó entre los más altos del día con $1.435 y $1.485, tras subas de hasta 20 pesos en la compra. Banco Bica también registró un incremento y finalizó en $1.436 y $1.495.
El dólar MEP mostró una leve suba y terminó debajo de los $1.490.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró la jornada con una leve suba del 0,03%. La cotización finalizó en $1.485,79 para la compra y $1.486,46 para la venta. A pesar de la mejora porcentual, el movimiento fue moderado y con un spread muy bajo, de apenas $0,67, reflejando estabilidad en las operaciones financieras.
El dólar blue bajó cinco pesos y cerró a $1.525 en la punta vendedora.
Dólar blue
El dólar blue volvió a retroceder y cerró con una baja del 0,33%. En la plaza informal se negoció a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, cinco pesos por debajo del cierre previo. La brecha con el dólar bancario se mantuvo acotada en una jornada sin sobresaltos.