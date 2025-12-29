#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 29 de diciembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo subas generalizadas, el dólar blue avanzó y el MEP también cerró en alza durante la jornada de este lunes.

Por: 

El dólar cerró el lunes con un comportamiento dispar entre los distintos segmentos del mercado. En los bancos se registraron subas moderadas y bastante homogéneas, el dólar blue volvió a avanzar y el dólar MEP acompañó el movimiento con una leve suba.

Así cerró el dólar

En el sistema bancario, las cotizaciones se movieron en un rango acotado. Banco Nación, Banco Provincia y BBVA finalizaron con valores de $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, con subas de $5 en ambas puntas. El spread promedio se mantuvo en torno a los $50.

En el caso de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, el dólar se ofreció a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con incrementos de hasta $8 en la punta vendedora. Bica mostró valores similares, con una venta en $1.485 y un spread algo más amplio.

ICBC y Banco Hipotecario mantuvieron sin cambios sus cotizaciones, mientras que el resto de las entidades privadas se alineó al movimiento alcista general del mercado oficial.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP acompañó la jornada con un avance leve y spread bajo.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba moderada. Finalizó la jornada en torno a los $1.487 para la venta, con una variación positiva cercana al 0,30%. El spread se mantuvo bajo, reflejando una operatoria estable y sin sobresaltos en el mercado financiero.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue volvió a subir y se acercó a los $1.540 en la city.

Dólar blue

El dólar blue volvió a subir y cerró en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. La suba fue de $10 en ambas puntas, con una variación diaria del 0,65%. El spread se sostuvo en $20, confirmando la firmeza del mercado informal.

