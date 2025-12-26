Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 26 de diciembre

El dólar cerró el viernes con un comportamiento dispar. Mientras la mayoría de los bancos mantuvo sus valores sin cambios relevantes, el dólar blue avanzó con fuerza y el MEP mostró una baja moderada, en una jornada marcada por movimientos puntuales y spreads elevados en algunas entidades.
Así cerró el dólar
En los bancos, el dólar se ofreció mayormente entre $1.475 y $1.485 para la venta. Banco Nación, BBVA, Santander, Credicoop, ICBC y Galicia finalizaron sin cambios.
Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe ajustaron levemente a la baja la compra, mientras que Banco Provincia fue el único con una suba en ambas puntas.
El dólar MEP retrocedió y cerró por debajo del informal.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró la jornada con una baja del 0,36%. Cotizó a $1.484,54 para la venta, con un spread reducido y retrocesos tanto en la compra como en la venta. El movimiento contrastó con el avance del mercado informal y reflejó una rueda más tranquila en los financieros.
El dólar blue cerró el viernes con una suba de $15 en ambas puntas.
Dólar blue
El dólar blue volvió a subir y cerró en $1.520 para la venta y $1.500 para la compra. El incremento fue de $15 en ambas puntas, con una suba diaria del 1%. El spread se mantuvo estable en $20 y el informal volvió a ubicarse por encima de la mayoría de las cotizaciones bancarias.