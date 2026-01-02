#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 2 de enero, en Argentina

El mercado regresa ya en 2026 y con el debut del nuevo esquema de bandas de flotación para la divisa estadounidense.

Imagen ilustrativa. Crédito: ReutersImagen ilustrativa. Crédito: Reuters
Seguinos en
Por: 

El dólar retoma su cotización este viernes, ya en 2026, con expectativa para la aplicación de las nuevas medidas del gobierno nacional.

El cierre en Banco Nación del oficial el pasado martes 30 de diciembre tuvo a la moneda extranjera en $1430 para la compra, $1480 para la venta, cifras en las que abre este 2 de enero de 2026.

Minuto a minuto

Viernes 02.01

09:56 Cómo abren los tipos de cambio

  • Dólar Blue: Compra $1.510 / Venta $1.530
  • Dólar MEP: Compra $1.481,4 / Venta $1.485,9
  • Dólar Contado Con Liquidación (CCL): Compra $1.516,9 / Venta $1.523,3
  • Dólar Tarjeta: Venta $1.924
Seguinos en
Viernes 02.01

08:48 Nuevas bandas

Mientras el mercado presiona para levantar totalmente el cepo cambiario, este viernes debutará un nuevo esquema de bandas de flotación, que desde ahora se ajustarán por inflación.

A partir de ahora, ambos límites se actualizan cada mes en función del último dato de inflación publicado por el INDEC, con dos meses de rezago. Por ejemplo, el ajuste de enero toma como referencia la inflación de noviembre.

Seguinos en
Viernes 02.01

08:47 El valor del dólar en los bancos al cierre del martes

Seguinos en
Seguinos en
#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro