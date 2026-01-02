En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 2 de enero, en Argentina

El dólar retoma su cotización este viernes, ya en 2026, con expectativa para la aplicación de las nuevas medidas del gobierno nacional.
El mercado regresa ya en 2026 y con el debut del nuevo esquema de bandas de flotación para la divisa estadounidense.
El dólar retoma su cotización este viernes, ya en 2026, con expectativa para la aplicación de las nuevas medidas del gobierno nacional.
El cierre en Banco Nación del oficial el pasado martes 30 de diciembre tuvo a la moneda extranjera en $1430 para la compra, $1480 para la venta, cifras en las que abre este 2 de enero de 2026.
Mientras el mercado presiona para levantar totalmente el cepo cambiario, este viernes debutará un nuevo esquema de bandas de flotación, que desde ahora se ajustarán por inflación.
A partir de ahora, ambos límites se actualizan cada mes en función del último dato de inflación publicado por el INDEC, con dos meses de rezago. Por ejemplo, el ajuste de enero toma como referencia la inflación de noviembre.