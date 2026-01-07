Finanzas y reservas

El BCRA obtuvo US$ 3.000 millones con un REPO para reforzar reservas

El Banco Central de la República Argentina acordó un préstamo con seis bancos internacionales por US$ 3.000 millones, que permitirá cubrir parte de los pagos de deuda previstos para este viernes y fortalecer las reservas. La operación se realizó a 372 días y con una tasa anual del 7,4%.