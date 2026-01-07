El BCRA obtuvo US$ 3.000 millones con un REPO para reforzar reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó un crédito por US$ 3.000 millones con seis bancos internacionales, que será aplicado al pago del vencimiento de deuda por US$ 4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero.
El Banco Central de la República Argentina acordó un préstamo con seis bancos internacionales por US$ 3.000 millones, que permitirá cubrir parte de los pagos de deuda previstos para este viernes y fortalecer las reservas. La operación se realizó a 372 días y con una tasa anual del 7,4%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó un crédito por US$ 3.000 millones con seis bancos internacionales, que será aplicado al pago del vencimiento de deuda por US$ 4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero.
La operación se estructuró bajo la modalidad REPO (Repurchase Agreement), utilizando como garantía títulos BONARES 2035 y 2038 que se encuentran en poder de la autoridad monetaria, según informó oficialmente el organismo.
De acuerdo al comunicado difundido por el BCRA, la transacción se realizó por el total licitado, a un plazo de 372 días, y se enmarca en la estrategia oficial para fortalecer las reservas internacionales del país.
La entidad presidida por Santiago Bausili precisó que la tasa de interés acordada equivale a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que arroja una tasa anual del 7,4%.
El Central destacó que, pese a recibir ofertas por US$ 4.400 millones, un monto superior en casi 50% a lo licitado, se decidió no ampliar la adjudicación, en función de las proyecciones de fortalecimiento de las reservas.
El préstamo obtenido por el Banco Central casi duplica el monto que le faltaba al Tesoro Nacional para completar los pagos de deuda previstos para este viernes, por lo que el excedente se destinará a reforzar las reservas.
Si bien la deuda a cancelar corresponde al Tesoro y los dólares quedarán en el balance del BCRA, se espera que se active un mecanismo para que el Ministerio de Economía compre parte de esas divisas a la autoridad monetaria.
Para ello, el Tesoro podría utilizar pesos que mantiene depositados en el propio Banco Central o en otras entidades públicas, evitando así un impacto adicional sobre el mercado cambiario.
Desde el Gobierno señalaron que esta ingeniería financiera permitirá afrontar los vencimientos de Bonares y Globales sin sobresaltos, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.
En los mercados, el hecho de que la operación se haya concretado con el BCRA y no directamente con el Tesoro fue interpretado como una señal positiva, ya que la autoridad monetaria suele ser percibida como menos riesgosa.
El BCRA subrayó que el fuerte interés demostrado por los bancos internacionales “afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito”, en sintonía con la caída del riesgo país y el ordenamiento macroeconómico.
En ese sentido, la entidad remarcó que la operación ratifica su capacidad para acceder a financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente la liquidez en moneda extranjera.
No es la primera vez que el Banco Central recurre a este tipo de instrumentos. Durante 2025, celebró dos acuerdos de recompra con vencimiento en 2027: uno en enero por US$ 1.000 millones y otro en junio por US$ 2.000 millones.
Aquellas operaciones se realizaron a tasas superiores, del 8,8% y 8,25% anual respectivamente, lo que refuerza la lectura oficial de una mejora en las condiciones financieras.
El contexto global, atravesado por tensiones geopolíticas y por la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, había llevado al Gobierno a evaluar distintas alternativas de financiamiento.
Entre las opciones que se analizaron figuraban swaps con Estados Unidos y China, o incluso la posibilidad de refinanciar parte de los vencimientos, según había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Finalmente, el acuerdo REPO permitió despejar las dudas y asegurar los dólares necesarios para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino.
El primer día hábil del año, el Gobierno ya había enviado a los tenedores de bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera con vencimientos entre 2030 y 2046.
Se trata de los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda encarada durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda.
Según estimaciones privadas, cerca de US$ 500 millones de los vencimientos de esta semana están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o del propio Banco Central, lo que atenúa el impacto sobre las reservas.
Desde el equipo económico consideran que la combinación de financiamiento externo y recursos del sector público permitirá atravesar este compromiso sin comprometer la estabilidad financiera.