La inflación de diciembre rondaría el 2,5 por ciento

Las consultoras que miden el aumento de los precios confirman que se frenó el proceso de desinflación. El Indec dará a conocer el dato del último mes del año el 13 de diciembre.

La inflación anual superará el 30%.La inflación anual superará el 30%.
La inflación de diciembre estaría en el orden del 2,5% -el mismo porcentaje que se registró en noviembre- de acuerdo con las primeras mediciones difundidas por consultoras privadas, lo que confirmaría el proceso de desinflación, una de las más importantes políticas que el gobierno nacional reivindica desde que asumió y que se ha convertido en uno de sus principales activos políticos.

Según la consultora Analytica, “en la quinta semana de diciembre registramos una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,3%”, lo que llevaría la inflación del último mes del año al 2,6%.

Los supermercados rechazaron las nuevas listas.Los alimentos fue de los rubros que más aumentó.

En la misma línea se ubicaron los informes de C&T (2,6%), Libertad y Progreso (2,5%) y Eco Go (2,5%), según publicó este martes la agencia Noticias Argentinas. Si el Indec confirma el 13 de enero lo que anticipan los relevamientos privados, la inflación de 2025 estará unas décimas por encima del 30% contra el 18,3% estimado en el proyecto de presupuesto 2025 que no fue tratado por el Congreso. Aún así sería la más baja desde 2017.

La inflación medida por el Indec tocó el piso en mayo (1,5%) tras unos primeros cinco meses que registraron los más altos índices: enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7% y abril 2,8% como consecuencia de inestabilidades políticas e inconsistencias macroeconómicas.

Pero a partir de junio (1,6%), empezó a subir mensualmente: julio y agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%) y noviembre (2,5%) consolidaron un proceso de desinflación pese a la caída de casi toda la actividad productiva y comercial -solo mantuvieron buenos niveles los sectores de la energía y la minería- el deterioro de los ingresos y el progresivo impacto en los niveles de empleos que ha encendido todas las alarmas.

Respecto a la inflación de este año, el Indec cambiará la metodología con la que se mide la inflación ya que dejará de utilizar como referencia la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares realizada en 2004/2005 para pasar a usar la de 2017/2018, por lo que pasarán a tener mayor peso en el índice el comportamiento de vivienda, transporte y comunicaciones mientras que perderán relevancia alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, y equipamiento y mantenimiento del hogar.

