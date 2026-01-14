La industria santafesina tuvo en noviembre el peor mes de 2025

La producción Manufacturera en la provincia de Santa Fe tuvo en el mes de noviembre el retroceso interanual más importantes del año pasado con una caída del 5,4% respecto al mismo mes de 2024 - superó a la de julio de 2025 cuando había sido del 5,1% - y fue menor al de octubre en un 1,2%, de acuerdo con el informe difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
Dinámica general y scetorial, noviembre de 2025
También en noviembre las ramas de actividad que produjeron menos respecto del mismo mes del año pasado fue la más alta del año y alcanzó el 75%, cinco puntos porcentuales por encima de la de enero y agosto de 2025, con retrocesos inusuales como el de Vehículos automotores (-61,2%, la más pronunciada de todas las ramas de actividad en 2025).
Actividad fabril según desempeño reciente
En un contexto donde la producción nacional de automotores de 2025 disminuyó un 3,1%, las exportaciones cayeron un 10,8% y las ventas a concesionarios de vehículos nacionales mejoró un 4,5% anual, con la balanza comercial sectorial mostrando un déficit de 7.977 millones de dólares, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones de vehículos y de autopartes, y menores exportaciones.
Evolución de la producción industrial en Santa Fe
Otro de los sectores afectados fuertemente fue el metalúrgico que en noviembre de 2025 retrocedió 14,7% interanual. Si bien en el acumulado de los primeros 11 meses del año muestra una mejora de 7,1%, el 87% de los sectores analizados mostró menor nivel de actividad en relación con noviembre de 2024, en línea con la crisis que atraviesa la actividad en todo el país.
Evolución de la producción industrial en Santa Fe
Pero los resultados serían peores si excluimos del relevamiento el procesamiento de soja en Santa Fe de noviembre que creció 2,3% interanual (superó los 3,2 millones de toneladas), mientras que la producción de aceite se incrementó un 1,7% respecto al mismo mes del año anterior, siendo los datos del mes los más altos de la serie histórica (superando el pico anterior de 2016).
Siguiendo en informe de Fisfe, el 75% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción revelando el extenso alcance de la crisis fabril. Por su parte, el indicador desestacionalizado de producción correspondiente a noviembre se redujo un 1,2% respecto al mes anterior.
El relevamiento de Fisfe señala que las ramas de actividad que crecieron en noviembre fueron Carrocerías-Remolques (4,4%), Productos lácteos (3,6%), Industria siderúrgica (2,6%), Molienda de oleaginosas (2,3%) y Papel y productos papel (+1,8%); en tanto tuvieron caídas las de Carne vacuna (-1,6%), Fiambres y embutidos (-2,2%), Molienda de cereales (-3,4%), Maquinaria de uso especial (-4,6%), Edición e impresión (-8,8%), Manufacturas de plástico (-8,8%), Muebles y colchones (-11,2%), Prendas de vestir (-11,7%), Maquinaria de uso general (-13,9%), Maquinaria agropecuaria (-16,3%), Productos metálicos para uso estructural (-17,2%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-18,1%), Autopartes (-20,0%) y Vehículos automotores (-61,2%).
El otro índice que refleja la caída de la producción es la demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes usuarios industriales con actividad en Santa Fe que registró en noviembre de 2025 una nueva caída de 12,9% interanual, pese al bajo punto de referencia. En once meses el consumo de energía eléctrica acumuló una baja de 6,7% en relación con el mismo período de 2024.
Con estos datos y faltando aún los datos de diciembre de 2025, donde se espera se mantenga la tendencia, la industria manufacturera santafesina acumula cinco meses consecutivos de retrocesos interanuales afectada por “el sostenimiento de los altos costos financieros, el menor volumen exportado, las mayores importaciones de bienes y la débil actividad en el sector de la construcción” y en el acumulado anual muestra apenas una mejora de 2,3%, generada en el primer semestre, contra un 2024 donde tuvo una importante caída.