Costo de vida

En el último trimestre se aceleraron las canastas básicas y cerraron el año encima de la inflación

Con la inflación en 2,8%, el INDEC informó que tanto la canasta alimentaria como la total volvieron superar el IPC en diciembre y recalentaron el aumento de indigencia y pobreza. Así, una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre al finalizar el 2025.