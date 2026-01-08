Las naftas en Santa Fe son más caras que el promedio nacional
El precio de las naftas en la Provincia de Santa Fe supera la media del país, de acuerdo con una medición que contempla 24 distritos. En cambio, son más bajos los valores para el gasoil común y el gasoil premium.
El precio de las naftas en la Provincia de Santa Fe supera la media del país. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Santa Feocupa el décimo puesto entre las provincias que tienen la nafta súper más cara, en el país y ocupa el puesto décimo primero para el caso de las naftas premium. En cambio, para los motores diésel los valores son de los mejores de la Argentina: solo 7 provincias (incluidas las patagónicas) tienen menos costos para usar el gasoil común y apenas 6 para el premium.
Así lo indica el nuevo ranking elaborado por subtipo de combustible y por provincia que ofrece el Reporte de Tarifas y Subsidios que elaboran de manera mensual la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
A lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%. Créditos: Flavio Raina
Su Instituto Interdisciplinario de Política Económica sigue un concepto federal al crear un promedio que considera 24 distritos subnacionales (23 provincias y la Capital Federal), sin considerar la población que accede a los combustibles en cada uno de esos casos.
Variación de precios
Así, mientras que el promedio nacional de la nafta más usada en el país, la súper, da $1.653 en la Provincia de Santa Fe su costo es de $1.745. En el caso de las naftas premium el valor medio es de $1.950 pero los santafesinos la pagan $ 2.027.
Ranking elaborado por subtipo de combustible y por provincia. Crédito: Flavio Raina
Lo contrario sucede con el gasoil. El común cuesta 1.753 en el promedio país, pero aquí se consigue por $1,730. En el caso del premium, el valor de referencia nacional es de $1.985 y de $1.940 para los motores diésel en Santa Fe.
Precio promedio de nafta por provincia
El informe explica que "el precio del barril de petróleo muestra una reducción interanual, tanto en las referencias internacionales como en los precios del mercado doméstico, entre el 15% y 17% en el mes de octubre. A su vez, las estimaciones para el mes de diciembre, en base al precio spot observado de las referencias internacionales, indica un nivel algo inferior al de octubre y con variaciones 13% y 15% inferior para las marcaciones internaciones y de 13 %a 14% para los precios locales".
Sin embargo, a lo largo de 2025, los combustibles acumularon un incremento de más del 40%, con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%.
Entre los factores que explican la suba se destaca el aumento de los impuestos nacionales (que treparon 52%), compensaciones respecto del tipo de cambio (que creció 41%), el corte de biodiesel y el bioetanol (que se actualizaron un 67 y 37%, respectivamente).