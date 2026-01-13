#HOY:

La inflación de diciembre fue 2,8% y el 2025 cerró en 31,5%, la cifra más baja desde 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al duodécimo mes del año. Es el menor registro en ocho años.

La división de mayor suba en el último mes del año fue Transporte (4%) impulsado por aumentos en tarifas y combustibles.La división de mayor suba en el último mes del año fue Transporte (4%) impulsado por aumentos en tarifas y combustibles.
La inflación de diciembre en la Argentina fue del 2,8%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un total de 31,5% en todo el 2025, registrando la cifra más baja de los últimos ocho años, cuando arrojó 24,8% en 2017.

Con los valores registrados en el duodécimo mes del año, por cuarto período consecutivo la inflación mensual se ubicó por encima del umbral de dos puntos porcentuales, manteniendo una leve senda ascendente en el segundo semestre del año.

Tras haber registrado una desaceleración en mayo (1,5%) marcando un piso a valores del 2020, julio y agosto tuvieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3% respectivamente y noviembre llevó la cifra a 2,5%. Al principio de año, en tanto, el índice había sido en enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5%.

En la comparación interanual, el IPC de diciembre fue del 31,5%, sosteniendo las bajas que se fueron registrando por arrastre mes a mes a lo largo del año. En enero la medición de esta variable fue de 84,5%, continuó en febrero con 66,9%, siguió en marzo 55,9%, en abril 47,3%, en mayo 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre y 31,4% en noviembre.

Composición

Como es habitual, en el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

En la segmentación por rubros, fue Transporte la división que registró mayor incremento (4%) impulsado principalmente por aumentos en tarifas y combustibles.

asdVariación de las 12 divisiones del IPC en diciembre.

Por arriba del promedio nacional estuvieron las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros marcando un incremento del 3,4%; luego le siguió Comunicación con 3,3%, Restaurantes y Hotel con 3,2% y Alimentos y Bebidas no alcohólicas con 3,1%.

Las divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Bebidas alcohólicas y Tabaco con 2,8%; Bienes y Servicios varios con 2,6%; Recreación y Cultura con 2,5%; Salud con 2,1%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 2%; Prendas de vestir y calzado 1,1% y Educación 0,4%.

Por regiones

Además, el organismo detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina.

asdVariaciones de las divisiones por región en la última medición del 2025.

La región Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,4%). Le siguieron Cuyo marcando 3% y luego la región Pampeana con 2,9%.

En la misma línea del promedio nacional se ubicó el Gran Buenos Aires registrando un 2,8%. En tanto que estuvieron por debajo de la media el Noroeste y la región Pampeana marcando 2,6%, respectivamente

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a aportar al igual que noviembre la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

