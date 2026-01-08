Un año con dificultades para sostener el crecimiento económico provincial de Santa Fe

En octubre de 2025, el Índice Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICA-SFE) registró una variación interanual del 1,4%. De este modo, se profundiza la desaceleración iniciada después de febrero del mismo año, cuando la tasa había alcanzado el 7,0%. Así lo reportó el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
“Este menor ritmo de crecimiento interanual responde, por un lado, a una base de comparación exigente, dado que en octubre de 2024 la actividad económica provincial atravesaba una etapa de fuerte recuperación tras la recesión registrada entre mayo de 2022 y febrero de 2024.
“Sin embargo -señala el informe- también obedece a un debilitamiento propio del repunte económico. En este sentido, el porcentaje de series que aportan de manera positiva al ICA-SFE -medido a través del índice de difusión, como promedio de los últimos seis meses- pasó de 74,8% en diciembre de 2024 a 34,1% en octubre de 2025”.
En recesión, desde febrero de 2025.
El CES/BCSF, que dirige Lucrecia D’Jorge y coordina Pedro Cohan recordó que durante el segundo semestre de 2025, tras los incrementos observados en agosto y septiembre, la actividad volvió a contraerse levemente en octubre.
“A pesar de las tasas mensuales positivas en los indicadores del mercado laboral, continúa observándose un escenario de pérdida de poder adquisitivo en el mediano plazo, lo que repercute negativamente sobre los niveles de consumo. También resulta relevante la reducción de recursos para el sector público provincial, fundamentalmente por la caída en las transferencias de origen nacional”.
“En octubre de 2025, cinco de los ocho indicadores que conforman el ICA-SFE registraron variaciones mensuales positivas, mientras que los tres restantes mostraron descensos. En la comparación interanual, dos series presentaron caídas, en tanto que las demás exhibieron incrementos, aunque en su mayoría con una desaceleración en el ritmo de crecimiento”.
Optimismo laboral
En el mes bajo análisis, el número de puestos de trabajo registrados mostró una leve mejora mensual del 0,1%, mientras que la tasa de crecimiento interanual se ubicó en 0,7%, lo que da cuenta del estancamiento en la generación de puestos de trabajo en territorio provincial.
Entre empresas privadas, la serie laboral presenta tres caídas mensuales consecutivas. La demanda -indicador que mide las expectativas empresariales de contratación- marcó un incremento mensual del 1,5%, y una variación interanual del 10,2%.
“Si bien no se condicen con los datos relativos a creación de puestos de trabajo, esto indicaría que perdura cierto optimismo hacia el futuro”, señalan los analistas de la BCSF. Por su parte, la masa de remuneraciones reales en la provincia registró un aumento mensual del 0,2%, luego de seis meses en los cuales se había acumulado una caída del 3,6% (entre marzo y septiembre de 2025).
En términos interanuales “presenta un incremento del 4,1%, aunque la serie muestra una silueta aplanada en los últimos meses y continúa en niveles históricamente bajos”.
Qué pasa en el mercado interno
En cuanto al consumo, la serie relativa a las ventas en supermercados (grandes cadenas ubicadas en territorio de la provincia) marcó una nueva caída mensual del -1,3%, profundizando la tendencia negativa.
“En la comparación interanual, el descenso fue del -3,8%, lo que evidencia un deterioro en el consumo masivo. Cabe destacar que, al representar solo un canal de comercialización, es factible que parte de esta caída este compensada por otros medios de consumo”.
Las series económicas vuelven a ser más positivas que negativas.
El consumo de cemento registró un incremento mensual del 2,0% e interanual del 2,7%, “mostrando señales de una incipiente recuperación en la construcción.
“Por el contrario, los patentamientos de vehículos nuevos exhibieron una fuerte caída del -4,7% mensual, aunque en la comparación interanual se observó un incremento del 19,9%, lo que implica una desaceleración del ritmo de crecimiento de la serie”.
A su vez “los recursos tributarios provinciales señalaron una leve disminución mensual del -0,03%, mientras que en la comparación interanual se ubicaron un 0,1% por debajo del valor alcanzado en igual mes del año anterior”.
La industria
La industria exhibe “una recuperación global incipiente, pero con importantes diferencias al interior de las distintas ramas”. La producción “mostró una recuperación mensual del 0,4%, y del 2,6% en la comparación interanual. Esta serie presenta seis meses de incremento consecutivo, luego de que comenzará el año con cuatro meses a la baja”.
El consumo de gas industrial: creció 0,4% en octubre, manteniendo una senda de cuatro meses de subas. Pero sobresale una caída interanual del 9,4% en octubre.
Recuperación incipiente, es o que registra el CES en la industra provincial.
Hidrocarburos líquidos: a noviembre (excepto naftas y fuel oil) se registró una variación mensual del 0,6%; cuarta tasa consecutiva en terreno positivo. En comparación con noviembre de 2024, dicho consumo se encuentra un 8,4% por encima. En este sentido, sectores como el agro y su logística (grandes consumidores) explicaron el comportamiento.
Producción láctea: cayó 0,4% en noviembre de 2025 pero se mantiene positiva 4,4% en la comparación interanual. La producción primaria de leche cruda en la provincia, en los once meses del año, se incrementó 6,6%.
Molienda de oleaginosas: registró una caída mensual del -1,1% en noviembre. En términos interanuales, se encuentra 0,4% por encima del mismo mes del 2024 (0,4%).
Faena de bovinos, porcinos y aves: (en términos agregados) en la provincia de Santa Fe, registró una variación levemente positiva del 0,3%. Frente al mismo mes del año del pasado se encuentran un 3,4% por encima.