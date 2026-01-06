Más regalos vendidos con precios más bajos

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de losReyes Magos crecieron 0,5% frente a la misma fecha de 2025, mientras que el ticket promedio fue de $36.656 contra $48.081de 2025, que ajustado por la inflación resulta un 41,9% más bajo, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Para la entidad, este comportamiento (aumento de las ventas con fuerte baja del valor del ticket promedio) evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. Esto es, se eligieron regalos más económicos en relación con el año anterior.
La llegada de los Reyes Magos “reflejó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad”, dice el informe de CAME que destaca que “si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda”.
“Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados. En muchos de estos, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online”, concluye el informe.
Para el 82,2% de los comercios el resultado de las ventas por la llegada de los Reyes Magos fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.
Por rubros, tres registraron incrementos: Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9% mientras que dos mostraron una caída en comparación con Reyes 2025: Indumentaria (-2,5%), y Calzado y marroquinería (-1,1%).
“A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios –incluyendo la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe– el impacto comercial fue limitado. Predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. En muchos casos, incluso con múltiples promociones vigentes, el nivel de ventas se mantuvo bajo o apenas moderado”, concluyó.