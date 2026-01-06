Efemérides

Día de Reyes: origen, significado y cómo se celebra el 6 de enero en el mundo

Más allá del origen religioso, este día se ha convertido en un símbolo de ilusión, solidaridad y cierre de las festividades de fin de año. Desde desfiles en España hasta regalos en México, la celebración se adapta a cada región, simbolizando unidad y diversidad cultural.