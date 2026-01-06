#HOY:

Día de Reyes: origen, significado y cómo se celebra el 6 de enero en el mundo

Más allá del origen religioso, este día se ha convertido en un símbolo de ilusión, solidaridad y cierre de las festividades de fin de año. Desde desfiles en España hasta regalos en México, la celebración se adapta a cada región, simbolizando unidad y diversidad cultural.

La celebración conmemora la epifanía de los reyes magos.La celebración conmemora la epifanía de los reyes magos.
Cada 6 de enero, millones de personas celebran el Día de Reyes, una de las festividades más tradicionales del calendario cristiano, que recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Con rituales, regalos y costumbres que varían según el país, la fecha mantiene viva una tradición milenaria que atraviesa culturas, generaciones y fronteras.

Qué se celebra el Día de Reyes

El Día de Reyes, también conocido como Epifanía, conmemora el relato bíblico de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén, guiados por una estrella, para rendir homenaje al nacimiento de Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra.

La palabra “epifanía” significa “manifestación” y alude al momento en que Jesús se revela al mundo como hijo de Dios. Por este motivo, la fecha tiene un fuerte contenido religioso, aunque con el tiempo sumó expresiones culturales y populares.

reyes magosEl Día de Reyes conmemora el relato bíblico de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén.

Cuándo y dónde se festeja

La celebración tiene lugar cada 6 de enero, especialmente en países de tradición cristiana. Es una fecha central en:

  • España
  • América Latina
  • Francia
  • Alemania
  • Algunas regiones de África y Medio Oriente

En muchos de estos lugares, el Día de Reyes es tan significativo como la Navidad, especialmente para los más chicos.

La fiesta de los Reyes Magos forma parte de la tradición católica. Foto: Imagen ilustrativas, gentileza autoreyesmagos.comEl Día de Reyes se consolidó como una jornada asociada a la ilusión infantil, la solidaridad y el encuentro familiar. Imagen ilustrativa

Tradiciones y costumbres alrededor del mundo

Las formas de celebrar el Día de Reyes varían según la región:

  • España: se realizan cabalgatas con desfiles de los Reyes Magos y se comparte el tradicional roscón de Reyes.
  • México y Centroamérica: los niños reciben regalos y se parte la rosca de Reyes, que esconde sorpresas.
  • Argentina: los chicos dejan sus zapatos junto a agua y pasto para los camellos, esperando regalos durante la noche.
  • Europa: en algunos países se trata de una celebración más religiosa, con misas especiales y reuniones familiares.

Estas tradiciones combinan fe, cultura popular y encuentro social.

El significado actual de la celebración

Más allá de su origen religioso, el Día de Reyes se consolidó como una jornada asociada a la ilusión infantil, la solidaridad y el encuentro familiar. En muchos hogares representa el cierre simbólico de las fiestas de fin de año y el regreso a la rutina.

También es una fecha utilizada por organizaciones sociales y religiosas para promover acciones solidarias, donaciones y actividades comunitarias.

A lo largo de los siglos, el Día de Reyes logró mantenerse vigente, adaptándose a los cambios culturales sin perder su esencia. Entre creencias, juegos, regalos y rituales compartidos, la celebración continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva y en el corazón de millones de personas.

