Día de Reyes: origen, significado y cómo se celebra el 6 de enero en el mundo
Más allá del origen religioso, este día se ha convertido en un símbolo de ilusión, solidaridad y cierre de las festividades de fin de año. Desde desfiles en España hasta regalos en México, la celebración se adapta a cada región, simbolizando unidad y diversidad cultural.
La celebración conmemora la epifanía de los reyes magos.
Cada 6 de enero, millones de personas celebran el Día de Reyes, una de las festividades más tradicionales del calendario cristiano, que recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Con rituales, regalos y costumbres que varían según el país, la fecha mantiene viva una tradición milenaria que atraviesa culturas, generaciones y fronteras.
El Día de Reyes, también conocido como Epifanía, conmemora el relato bíblico de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén, guiados por una estrella, para rendir homenaje al nacimiento de Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra.
La palabra “epifanía” significa “manifestación” y alude al momento en que Jesús se revela al mundo como hijo de Dios. Por este motivo, la fecha tiene un fuerte contenido religioso, aunque con el tiempo sumó expresiones culturales y populares.
Cuándo y dónde se festeja
La celebración tiene lugar cada 6 de enero, especialmente en países de tradición cristiana. Es una fecha central en:
Más allá de su origen religioso, el Día de Reyes se consolidó como una jornada asociada a la ilusión infantil, la solidaridad y el encuentro familiar. En muchos hogares representa el cierre simbólico de las fiestas de fin de año y el regreso a la rutina.
También es una fecha utilizada por organizaciones sociales y religiosas para promover acciones solidarias, donaciones y actividades comunitarias.
A lo largo de los siglos, el Día de Reyes logró mantenerse vigente, adaptándose a los cambios culturales sin perder su esencia. Entre creencias, juegos, regalos y rituales compartidos, la celebración continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva y en el corazón de millones de personas.