Día de la Crema Batida: por qué cada 5 de enero se celebra este clásico de la pastelería

Cada 5 de enero se celebra el Día Internacional de la Crema Batida, una efeméride gastronómica que rinde homenaje a uno de los acompañamientos dulces más populares del mundo. El origen de esta fecha está ligado a la historia de la repostería moderna y al desarrollo industrial de este producto, que hoy es protagonista de postres, tortas y bebidas en todo el planeta.
El origen
El Día de la Crema Batida conmemora la popularización de este ingrediente clave de la pastelería, elaborado a partir de nata o crema de leche batida hasta incorporar aire, logrando una textura suave y liviana.
Aaron “Bunny” Lapin, empresario estadounidense considerado uno de los impulsores de la crema batida en aerosol.
La fecha fue elegida en referencia al nacimiento de Aaron “Bunny” Lapin, empresario estadounidense considerado uno de los impulsores de la crema batida en aerosol, un invento que revolucionó su consumo doméstico y comercial durante el siglo XX, facilitando su uso masivo en cocinas y cafeterías.
Hoy, esta preparación está presente tanto en recetas artesanales como industriales, consolidándose como un símbolo del universo dulce.
De la cocina artesanal a la producción industrial
Históricamente, la crema batida surgió como una preparación manual en la gastronomía europea, especialmente en Francia e Inglaterra, donde comenzó a utilizarse para acompañar frutas, tortas y bebidas calientes.
El gran salto llegó con la industrialización del producto, que permitió conservarlo por más tiempo y distribuirlo a gran escala. La versión en aerosol, creada a mediados del siglo pasado, transformó la forma de consumo y la volvió accesible para millones de personas.
Actualmente, existen múltiples variantes:
Crema batida tradicional
Versiones vegetales
Opciones sin azúcar
Preparaciones saborizadas
La crema batida mantiene su vigencia gracias a su versatilidad, facilidad de preparación y capacidad para realzar sabores sin opacarlos.
Un ingrediente que atraviesa culturas y generaciones
La crema batida no solo es un complemento: en muchos postres se convierte en protagonista. Desde tortas clásicas y copas heladas hasta cafés especiales y recetas contemporáneas, su presencia atraviesa culturas, edades y estilos gastronómicos.
En América Latina, su uso se popularizó especialmente en celebraciones familiares, cumpleaños y fechas especiales, donde forma parte del imaginario dulce colectivo.
Por qué sigue vigente en la gastronomía actual
A pesar de las tendencias hacia recetas más minimalistas o saludables, la crema batida mantiene su vigencia gracias a su versatilidad, facilidad de preparación y capacidad para realzar sabores sin opacarlos.
Chefs y pasteleros la reinventan constantemente, combinándola con frutas, chocolates, cafés y especias, demostrando que sigue siendo un recurso fundamental en la cocina dulce contemporánea.
Esta efeméride invita a redescubrir un clásico que, lejos de pasar de moda, sigue conquistando paladares. Una preparación sencilla que logró convertirse en símbolo de placer, tradición y creatividad gastronómica en todo el mundo.