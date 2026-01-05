Cuándo llegan los Reyes Magos y qué se les deja según la tradición

Mirá tambiénLa noche en que los Reyes pasaron por el camino rural
Cada año, la noche del 5 de enero ocupa un lugar especial en los hogares. Se tratará de una fecha cargada de expectativa, rituales familiares y gestos simbólicos que se transmitirán de generación en generación. La llegada de los Reyes Magos marcará el cierre del ciclo de celebraciones de fin de año y mantendrá viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura popular.
Melchor, Gaspar y Baltasar serán los protagonistas de una tradición que combina elementos religiosos, costumbres heredadas y prácticas adaptadas al paso del tiempo. Más allá de las diferencias regionales o familiares, la esencia se sostendrá en la ilusión, especialmente entre los más chicos, que esperarán los regalos con la misma emoción que rodea a otras fechas festivas.
La celebración y su fecha clave
La llegada de los Reyes Magos se celebrará cada 6 de enero, en coincidencia con la Epifanía. La tradición recordará el momento en el que los tres sabios de Oriente arribaron para rendir homenaje al Niño Jesús, guiados por una estrella. Con el paso de los siglos, ese relato se integrará a prácticas culturales que trascenderán el plano religioso y se consolidarán como parte de la identidad festiva.
La víspera, durante la noche del 5 de enero, se convertirá en el momento central del ritual. Será entonces cuando los niños prepararán todo lo necesario para recibir a los Reyes, convencidos de que recorrerán los hogares durante la madrugada. Esa espera nocturna se vivirá con entusiasmo, relatos compartidos y pequeños gestos que reforzarán el clima de magia.
A diferencia de otras celebraciones, esta fecha mantendrá un carácter más íntimo. No estará asociada a grandes reuniones ni comidas extensas, sino a una expectativa silenciosa que culminará al amanecer, cuando los regalos aparecerán como señal del paso de los Reyes.
Qué se les deja a los Reyes Magos
El ritual incluirá una serie de elementos que se repetirán año tras año. La preparación previa será tan importante como el resultado final, ya que reforzará el sentido simbólico de la celebración y el valor de compartir.
- Agua y pasto para los camellos
- Algún alimento simple para los Reyes
- Zapatos colocados cerca del arbolito
- Cartas o dibujos de los niños
Cada uno de estos gestos tendrá un significado particular. El agua y el pasto representarán el cuidado hacia los animales que acompañarán el largo viaje. Los alimentos simbolizarán hospitalidad y gratitud. Los zapatos funcionarán como señal de identidad, permitiendo que los regalos encuentren a su destinatario.
Con el paso del tiempo, algunas familias adaptarán estos elementos, pero la esencia del ritual se mantendrá. Lo importante no será la exactitud, sino la intención de sostener una costumbre que fomenta la ilusión y el encuentro.
Los obsequios que dejarán los Reyes Magos no estarán pensados como grandes demostraciones materiales. Tradicionalmente, se tratará de regalos sencillos, asociados al juego, la creatividad y el disfrute cotidiano. Ese rasgo diferenciará a esta celebración de otras fechas donde el consumo ocupará un lugar más central.
La ilusión será el eje principal. Para los niños, la experiencia de despertar y encontrar los regalos reforzará la idea de magia y sorpresa. Para los adultos, la tradición funcionará como un puente hacia la infancia y una oportunidad para recrear recuerdos propios.
En muchos hogares, los regalos aparecerán junto a señales del paso de los Reyes, como restos de comida o pasto desordenado. Esos detalles, lejos de ser anecdóticos, cumplirán un rol clave en la construcción del relato y en la credibilidad de la experiencia.