Con una Basílica colmada, "Santa Fe Canta la Navidad" celebró el espíritu navideño en Esperanza

Con un gran marco de público, este domingo se realizó el espectáculo musical “Santa Fe Canta la Navidad” en la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, en la ciudad de Esperanza.
Con la participación del Coro Polifónico Provincial y numerosas agrupaciones locales, el espectáculo impulsado por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Esperanza reunió a una multitud en una propuesta que combinó música, encuentro comunitario y celebración.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, en articulación con la Municipalidad de Esperanza, y estuvo a cargo del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe junto a coros locales y agrupaciones invitadas.
La propuesta formó parte de una serie de actividades culturales que buscan fortalecer el encuentro comunitario y promover la celebración del espíritu navideño en distintas localidades del territorio provincial, a través de expresiones artísticas de calidad y con fuerte anclaje local.
En este marco, la música coral fue el eje de una velada que combinó emoción, tradición y participación ciudadana.
El espectáculo contó con la dirección musical de Virginia Bono, José Rudolf y Marcelo Huser, y tuvo como protagonistas al Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, la Banda Municipal de Música, el Coro de Niños de la Municipalidad de Esperanza, el Coro de Niños de la Escuela Particular Incorporada N° 1019 “Nuestra Señora del Huerto”.
El Coro Municipal de Personas Mayores, el coro “Voces de Otoño”, el Coro de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrarias, el coro “Manos que Cantan”, el Coro de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, el Coro de la Capilla San Cayetano y el Coro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Durante la noche, el numeroso público que colmó la Basílica disfrutó de un variado repertorio de canciones navideñas y obras clásicas, entre las que se destacaron “Jingle Bells Forever”, “A Bing Christmas”, “Cantique de Noel”, “Pastores de la montaña”, “El burrito de Belén”, “Navidad santa”, “Ay para Navidad”.
“First Noel” (interpretado por la Banda Municipal), “Los Reyes Magos”, “El nacimiento”, el “Gloria” de la Misa Criolla y el tradicional cierre con “Noche de Paz”, que generó uno de los momentos más emotivos del encuentro.
Del evento participaron también autoridades provinciales y locales, entre ellas el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; la diputada provincial Jimena Senn; la directora de Espacios y Organismos Culturales de la Provincia, Patricia Hein.
La secretaria de Cultura y Educación, María Laura López; y la concejala María del Rosario Galleano, quienes acompañaron una propuesta que reafirmó el valor de la cultura como espacio de encuentro, identidad y celebración colectiva.