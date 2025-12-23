Cultura

Con una Basílica colmada, "Santa Fe Canta la Navidad" celebró el espíritu navideño en Esperanza

Con la participación del Coro Polifónico Provincial y numerosas agrupaciones locales, el espectáculo impulsado por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Esperanza reunió a una multitud en una propuesta que combinó música, encuentro comunitario y celebración.