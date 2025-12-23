Desde mediados de enero

San Carlos Sud: obras viales y ordenamiento del tránsito para el inicio del año

La presidenta comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo, adelantó los principales proyectos que se pondrán en marcha a partir de comienzos del próximo año y realizó un balance del 2025, un período que definió como complejo en lo económico, pero muy positivo en materia de obras, servicios y acompañamiento a la comunidad.