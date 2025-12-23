San Carlos Sud: obras viales y ordenamiento del tránsito para el inicio del año

Pensando en el comienzo del próximo año, Primo confirmó a El Litoral que entre mediados de enero y principios de febrero se retomarán obras de infraestructura vial clave para la localidad.
La presidenta comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo, adelantó los principales proyectos que se pondrán en marcha a partir de comienzos del próximo año y realizó un balance del 2025, un período que definió como complejo en lo económico, pero muy positivo en materia de obras, servicios y acompañamiento a la comunidad.
Pensando en el comienzo del próximo año, Primo confirmó a El Litoral que entre mediados de enero y principios de febrero se retomarán obras de infraestructura vial clave para la localidad.
Entre ellas, se destaca la continuidad del cordón cuneta en el sector este y una obra de bacheo de gran envergadura sobre avenida Circunvalación, entre las calles Moreno y Sarmiento.
La presidenta comunal explicó que se trata de una zona de alto tránsito, por lo que los trabajos se programarán de manera ordenada para minimizar inconvenientes.
Además, señaló que estas tareas se coordinarán con la circulación del tránsito pesado, teniendo en cuenta las obras que se están realizando en la planta de una importante firma agroindustrial, una inversión que calificó como “una excelente noticia para San Carlos Sud”.
Otro de los ejes de trabajo será la continuidad del pavimento urbano mediante el sistema de contribución por mejoras. En este sentido, Primo remarcó que se trata de una obra que no se impone, sino que se propone a los vecinos, notificando a los frentistas y habilitando el correspondiente libro de oposición.
Asimismo, adelantó que se seguirá optimizando el alumbrado público, con la colocación de nuevas columnas en sectores donde se detecta la necesidad de mejorar el servicio.
En paralelo, la comuna mantiene en gestión diversos proyectos que dependen de recursos provinciales, como la construcción de nuevas viviendas —dos ya en ejecución y tres más proyectadas en terrenos comunales— y obras hídricas fundamentales para la localidad.
También confirmó que a comienzos del año llegará un nuevo recolector de residuos, gestionado a través de un programa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, lo que permitirá mejorar la prestación de los servicios comunales.
Al hacer un repaso del 2025, Florencia Primo lo definió como un año “realmente positivo” desde la gestión, a pesar de las dificultades económicas generales. Destacó la realización de obras de pavimento, cordón cuneta, adoquinado y puesta en valor de la plaza 27 de Septiembre, con mejoras en pintura, luminaria e ingreso sur a la localidad.
También recordó la construcción de viviendas, la ampliación de la red de gas y el acompañamiento a emprendedores a través de los programas Banco Solidario y Activa Emprendedor, que permitieron conformar un fondo rotativo para seguir otorgando créditos.
En el plano cultural, resaltó los festejos del 9 de Julio, el Día del Niño y el Beck Festival Gastronómico, que tuvo una gran convocatoria y un impacto muy positivo en la comunidad. “Uno a veces se olvida de todo lo que se hizo durante el año, pero hicimos mucho tanto en la parte de infraestructura y cultural”, afirmó.
Finalmente, Primo expresó su deseo de continuar con estos proyectos, ya que permiten seguir mejorando la gestión en beneficio de San Carlos Sud.