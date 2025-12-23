Departamento Las Colonias

San Jerónimo del Sauce: el acueducto, una respuesta histórica a la demanda de agua potable

El presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, destacó el rápido avance de la obra del acueducto, una inversión superior a los 2.400 millones de pesos que beneficiará a más de 350 familias y permitirá que el agua potable llegue directamente a los hogares.