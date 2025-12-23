San Jerónimo del Sauce: el acueducto, una respuesta histórica a la demanda de agua potable
El presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, destacó el rápido avance de la obra del acueducto, una inversión superior a los 2.400 millones de pesos que beneficiará a más de 350 familias y permitirá que el agua potable llegue directamente a los hogares.
En diálogo con El Litoral el presidente comunal Daniel Ríos calificó la obra del acueducto como “importantísima” y aseguró que marcará un antes y un después en el suministro de agua potable en la localidad. Destacó la velocidad con la que se están ejecutando los trabajos, lo que genera expectativas positivas en la comunidad.
Actualmente, San Jerónimo del Sauce cuenta con una planta de ósmosis inversa que ha garantizado agua de calidad durante los últimos 16 años. “La gente se acostumbró y se apropió del consumo de un agua segura”, explicó el mandatario comunal, quien subrayó que el acueducto permitirá dar un paso más: que cada vecino pueda abrir la canilla de su casa y contar con ese servicio esencial.
En una primera etapa, la obra beneficiará a más de 350 familias, con la posibilidad de solicitar una ampliación futura para incorporar otros barrios recientemente urbanizados.
La inversión supera los 2.400 millones de pesos, según lo anunciado oportunamente por el gobernador provincial.
La obra más importante de la gestión
Para Ríos, el acueducto representa la obra más trascendente de su gestión, aunque remarcó que se suma a un extenso listado de realizaciones que transformaron la localidad.
Entre ellas mencionó la ejecución de más de 40 cuadras de cordón cuneta, la incorporación de iluminación LED, la renovación de plazas y plazoletas, la puesta en valor de la iglesia y el boulevard, y la creación de espacios recreativos y deportivos.
También destacó obras institucionales como la nueva comisaría, la comuna, la Casa de la Cultura, el polideportivo, el Samco, el cementerio y la ampliación de predios comunales. “Cuando asumimos había un salón obsoleto, con el techo caído, y hoy contamos con infraestructura que acompaña el crecimiento del pueblo”, señaló.
Área industrial, caminos productivos y proyección a futuro
Pensando en el desarrollo productivo, el presidente comunal remarcó la importancia del área industrial como uno de los objetivos estratégicos de la gestión.
Se avanza con obras de infraestructura en el parque industrial, como la apertura de más de 1.300 metros lineales de calles
En ese marco, se avanza con obras de infraestructura en el parque industrial, como la apertura de más de 1.300 metros lineales de calles, la colocación de ripio y la construcción del pórtico de acceso. Además, la comuna continúa acompañando al sector productivo rural con trabajos en caminos, pese a las limitaciones de recursos.
Importante intervención en el SAMCo local
Otra obra relevante en ejecución es la intervención integral en el SAMCo de San Jerónimo del Sauce. Ríos explicó que se están resolviendo problemas estructurales vinculados a la humedad en paredes antiguas, con trabajos de revestimiento, colocación de canaletas y tareas de pintura para poner nuevamente en valor el edificio.
Además, se está mejorando el acceso frontal con una dársena, barandas y rampas para personas con discapacidad, y se reemplazó la puerta principal por una doble hoja para facilitar el ingreso de camillas y la atención de urgencias.
Parte de estas obras se financian con recursos propios de la comuna, ya que superan ampliamente los fondos asignados por programas específicos como por ejemplo el FonRes.
“El objetivo es mejorar las condiciones tanto para quienes trabajan en el SAMCo como para los vecinos que acuden ante una emergencia”, concluyó.