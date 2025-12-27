Crecieron las ventas en supermercados tras 6 caídas mensuales consecutivas

Durante octubre pasado, las ventas totales a precios constantes en los supermercados mostraron en el país una variación incrementada en 2,7% respecto al mismo mes del año 2024. Así lo reportó el Indec en la tarde del viernes.
Los registros oficiales de octubre indican una recuperación sostenida en el consumo a precios constantes, revirtiendo retrocesos desde abril. En la provincia de Santa Fe la mejora interanual fue del 21,2%.
En el período comprendido entre enero y octubre del presente año, la variación acumulada registró un incremento del 2,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
En la variación intermensual (serie desestacionalizada) el índice de ventas mostró un crecimiento del 1,6% respecto a septiembre de 2025. Y la serie tendencia-ciclo exhibió una variación positiva del 0,1% en relación con el mes anterior.
Los datos detallados del Indec sobre la provincia de Santa Fe exponen que durante octubre de 2025 se registraron ventas a precios corrientes por 107.605.021 miles de pesos, lo que representa el 5,0% del total de ventas a nivel nacional.
La variación interanual en la jurisdicción mostró un incremento del 21,2% respecto al mismo mes del año anterior a valores constantes. Las ventas por habitante promediaron 29.340 pesos.
A su vez la infraestructura comercial encuestada en la provincia está compuesta por 114 bocas de expendio, con una superficie total de área de ventas de 169.912 m².
El personal ocupado en supermercados y autoservicios del país alcanzó los 98.543 asalariados, de los cuales 10.966 poseen cargos jerárquicos, lo que representa el 11,1% del total de ocupados. El Indec reportó que el 88,9% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 87.577 ocupados.
El costo laboral del mes alcanzó los $227.253.965 miles, lo que representa una variación respecto a octubre de 2024 de 48,9%. Los sueldos y salarios brutos, en octubre de 2025, fueron de $182.570.171 miles, lo que muestra una variación respecto al mismo mes del año anterior de 49,1%.
Las contribuciones patronales fueron de 44.683.794 miles de pesos y su variación respecto a octubre de 2024 fue de 48,1%. Los salarios brutos promedio en octubre de 2025 fueron de 3.889.063 pesos para “Gerentes, supervisores y otro personal jerárquico” y de 1.597.711 pesos para “Cajeros, administrativos, repositores y otros”.
En el caso de los asalariados de mayor jerarquía que componen este panel, hubo una variación porcentual de 38,4% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, los “Cajeros, administrativos, repositores y otros” tuvieron una variación porcentual respecto de octubre de 2024 de 52,5%.
Siempre en lo que refiere al décimo mes del año, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 9,3% respecto a igual mes de 2024.
El acumulado enero-octubre de 2025 registra una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024. En octubre el índice de la serie desestacionalizada muestra un incremento de 4,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 1,0% respecto al mes anterior.