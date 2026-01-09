#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cae la actividad

Industria y construcción se desplomaron en noviembre

La actividad manufacturera se retrajo 8,7% en términos interanuales mientras que la construcción tuvo su peor mes en un año y lo hizo un 4,7%.

La industria tuvo uno de los peores meses del año en noviembre.La industria tuvo uno de los peores meses del año en noviembre.
Seguinos en
Por: 

La actividad manufacturera tuve en noviembre uno de los peores meses de 2025 porque su nivel de actividad se desplomó el 8,7% respecto del mismo mes del año pasado, el tercer retroceso consecutivo, y acumuló un crecimiento de apenas el 2% los primeros once meses del año, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo con el relevamiento del Indec, la actividad industrial también tuvo un fuerte retroceso en la medición desestacionaliza que alcanzó el 0,6%, uno de los retrocesos más pronunciados de la gestión Milei, llevando el nivel de producción a los peores meses del año pasado.

Mirá tambiénLas exportaciones santafesinas sumaron U$S 14.149,9 millones

A excepción de la división “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” que creció el 6,3%, el resto tuvo caídas en términos interanuales, en algunos casos con porcentajes que encienden todas las alarmas como “Productos textiles” que llegó a 36,7% donde la producción de tejidos y acabado de productos textiles registró una disminución interanual de 43,9% mientras que la producción de hilados de algodón de 37,1%; “Productos de metal” -18,6% y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” -23,0% (la principal incidencia negativa corresponde a la fabricación de vehículos automotores, que presenta una baja interanual de 28,7%).

Mirá tambiénImportaciones récord y el boom de Shein, claves del comercio exterior en el 2025

Por otro lado “Prendas de vestir, cuero y calzado” retrocedió 17,6%, “Productos de caucho y plástico” -12,5% y “Maquinaria y equipo” -17,9% donde “la principal incidencia negativa se observa en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registra una disminución interanual de 16,3%. Se observa una disminución en la producción y venta principalmente de tractores y sembradoras. La producción de aparatos de uso doméstico registra en noviembre una disminución interanual de 39,7%, debido principalmente a una menor producción de heladeras y freezers y de lavarropas. Según referentes del sector, la caída del nivel de actividad se vincula con una menor demanda local y con el ingreso de productos importados”, dice el Indec.

industriaQuince de los dieciseis sectores tuvieron retracciones en noviembre.

También mostraron retrocesos “Alimentos y bebidas” -7,8% por la caída en las ventas de galletitas, productos de panadería y pastas; otros productos alimenticios; y gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas; “Sustancias y productos químicos” -3,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos” -14,0%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” -9,4%; “Industrias metálicas básicas” -3,1%; “Productos minerales no metálicos” -2,4%; “Madera, papel, edición e impresión” -0,3%; “Productos de tabaco” -5,6%; y “Otro equipo de transporte” -0,5%.

Se enfría la construcción

En tanto la construcción se retrajo el 4,7% en la medición interanual y el 4,1% en la intermensual, acumulando los primeros 11 meses del año un crecimiento del 6,6%, en gran parte consecuencia del bajo nivel de comparación ya que 2024 fue uno de los de menor actividad de los últimos años.

Rescate en una obra de construcción: un trabajador cayó a un pozo y sufrió politraumatismos.Rescate en una obra de construcción: un trabajador cayó a un pozo y sufrió politraumatismos.

Las principales bajas en noviembre se dieron en los consumos de en ladrillos huecos -19,3%; yeso -17,8%; pisos y revestimientos cerámicos -15%; placas de yeso 9%; 8,6%, cales -8,6%; pinturas para construcción -7,4%; mosaicos graníticos y calcáreos -5,7%; y en cemento portland -4,7%.

En tanto hubo subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica; 19,7% en hormigón elaborado; 17,6% en asfalto; 5,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).

Mirá tambiénUn año con dificultades para sostener el crecimiento económico provincial de Santa Fe

Respecto de los puestos de trabajo registrados en el sector, uno de los que más perdió en la gestión de Milei, a octubre de 2025 este indicador registró una suba de 3,5% con respecto al mismo mes del año anterior (392.130 empleados), mientras que en el acumulado enero-octubre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior.

Finalmente, los resultados de la encuesta cualitativa que realiza el Indec muestran que el 68,5% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,5% estima que disminuirá y 13,0%, que aumentará.

Mirá tambiénComienza a operar la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales: cuáles son

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 54,1% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período diciembre 2025-febrero 2026, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Seguinos en
#TEMAS:
Actividad económica
Indec
Javier Milei
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro