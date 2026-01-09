En una economía con signos de estancamiento

El BCRA arrancó la compra de dólares y se abren preguntas sobre las inversiones

Jorge Vasconcelos (Ieral) interroga sobre lo que pasará con el dólar y las tasas, ensaya la hipótesis del “esquema de transición” e insiste con la promoción de un sistema bimonetario para que la reactivación no desafíe la estabilidad macro.