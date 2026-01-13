Con casi 4.000 trabajadores suspendidos Santa Fe se prepara para un año difícil

La provincia de Santa Fe empezó el 2026 con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas de la provincia que pidieron acogerse al artículo 223 que habilita a negociar con el gremio medidas que ayuden a superar caídas en la producción y las ventas, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Trabajo de la provincia.
De las 44 empresas suspendidas solo 7 están ubicadas en el centro norte provincial y el resto en el centro sur santafesino, claramente la más afectada por las políticas nacionales, en tanto 26 del total (casi el 60%) pertenecen al sector industrial metalúrgico, seguido por las de vigilancia privada con 8 empresas acogidas al proceso, informó el secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini.
El último dato de desempleo proporcionado por el INDEC refleja de alguna manera estas dinámicas laborales en marcha ya que mientras en el aglomerado Santa Fe el índice de desempleo fue del 6,2% en el de Rosario fue del 8,9%, el tercero más importante del país y donde más del 25% de las personas que componen la Población Económicamente Activa están activamente buscando un nuevo trabajo, lo que indica ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades.
En este contexto difícil para el sector productivo, donde la recuperación esperada solo fue una leve mejora y posterior amesetamiento, desde el ministerio destacan como un alivio el hecho de que número de trabajadores suspendidos en la provincia es inferior al de mediados de 2024 cuando alcanzó las 11 mil suspensiones aunque empezó a crecer a partir de octubre del año pasado cuando los trabajadores suspendidos eran unos 3.400.
Genesini destacó en este sentido el impulso del gobierno a su plan de obras públicas que han permitido sostener el nivel de actividad en el sector de la construcción, uno de los más afectados por las políticas del gobierno nacional, y evitado que la situación fuera aún peor, en un contexto de recuperación heterogénea, con sectores que han logrado recuperarse después de la caída del primer semestre de 2024 y otras que no.
En septiembre de 2025, última estadística difundida, en la Provincia había 510.700 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Desde diciembre de 2023 se perdieron 13.000 puestos de trabajo, dado que a esa fecha se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector.
La retracción del consumo, la apertura de las importación y el tipo de cambio sobrevaluado son las principales causas de la caída de la actividad en las empresas de la provincia, según lo que declaran las empresas cuando piden la aplicación del Artículo 223, informó Genesini, al tiempo que destacó la predisposición de las partes - empresarios, trabajadores y Estado – para evitar consecuencias irreparables como despidos o cierres de empresas.
“La industria es el sector más afectado por las políticas nacionales y si bien hubo algunos rubros que han podido recuperarse de la retracción de 2024, no hubo una recuperación sostenida de la economía ni se vislumbran cambios sustanciales para este año, no vemos un repunte general de la economía”, dice Genesini, planteando una situación que será difícil en la cuestión laboral, más allá de los esfuerzos que se hagan para sostener el empleo.
De acuerdo con la Federación Industrial de Santa Fe, el nivel de actividad industrial en la provincia se retrajo en octubre el 3,2% interanual y acumula una recuperación leve de 3,1% en relación con el año pasado, uno de los peores de la década, siendo el cuarto mes consecutivo que la actividad industrial provincial retrocede en términos interanuales tras seis meses de crecimiento y su nivel se ubica un 8,2% por debajo del alcanzado en el año 2022.
“La provincia va a seguir haciendo todos los esfuerzos a su alcance, sobre todo sosteniendo el programa de obras públicas, pero no hay mucho más que pueda hacer porque las políticas económicas son palancas que maneja el gobierno nacional por lo cual creemos que hay sectores que se van a mantener y otros van a profundizar su caída”, enfatizó el secretario de Trabajo.