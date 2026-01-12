Informe de la BCR

Presupuesto de Santa Fe 2026: crecen los recursos corrientes y el gasto de capital se mantiene elevado

La Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó el Presupuesto 2026, una herramienta clave de gestión que proyecta equilibrio fiscal, mayor inversión pública y prioridad en áreas estratégicas como seguridad, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo.