Presupuesto de Santa Fe 2026: crecen los recursos corrientes y el gasto de capital se mantiene elevado

El 18 de diciembre de 2025, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio sanción definitiva a la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2026.
La Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó el Presupuesto 2026, una herramienta clave de gestión que proyecta equilibrio fiscal, mayor inversión pública y prioridad en áreas estratégicas como seguridad, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo.
El texto aprobado consolida una estrategia financiera orientada a sostener el ahorro corriente como principal fuente de financiamiento de la inversión pública, sin recurrir al endeudamiento ni generar déficit fiscal.
El Presupuesto se estructura bajo el esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento, con el objetivo de garantizar la ejecución de políticas públicas manteniendo el equilibrio de las cuentas provinciales. En ese marco, se proyecta un ahorro económico de $1,75 billones, resultado de recursos corrientes estimados en $13,97 billones y gastos corrientes por $12,21 billones.
En comparación con el Presupuesto inicial de 2025, el ahorro crecería un 20,4% interanual en términos nominales.
Estos recursos permitirán financiar un gasto de capital estimado en $1,91 billones, orientado principalmente a la inversión productiva y social, con fuerte presencia en infraestructura vial, energía, seguridad, educación, salud y un marcado incremento en infraestructura deportiva.
El Presupuesto 2026 prevé ingresos totales por $14,13 billones, lo que representa un aumento nominal del 35% respecto al ejercicio anterior. Los ingresos corrientes concentran prácticamente la totalidad de los recursos, con una proyección de $13,97 billones, un 36% más que en 2025.
Dentro de este rubro, los ingresos tributarios continúan siendo la principal fuente de financiamiento, con una estimación de $10,24 billones y un crecimiento nominal del 29,2%. Los impuestos de origen nacional aportarían $6,80 billones, impulsados principalmente por la coparticipación del IVA (48,3%) y del impuesto a las ganancias (36,1%).
En cuanto a los tributos provinciales, los impuestos indirectos —encabezados por Ingresos Brutos— se estiman en $3,25 billones. A su vez, las contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $2,46 billones, con un incremento nominal del 49,3%.
Se destaca además el fuerte aumento de las transferencias corrientes, que prácticamente triplican su valor y llegarían a $478.310 millones, mayormente explicadas por envíos del sector público. Los ingresos no tributarios se proyectan en $467.242 millones.
En materia de gastos, el Presupuesto 2026 muestra un comportamiento diferenciado. Los gastos corrientes registrarían un aumento nominal del 38,6%, mientras que los gastos de capital crecerían un 15,6%.
Las erogaciones de capital representarían el 13,5% del gasto total, una proporción elevada en términos históricos, ubicándose como el cuarto valor más alto de los últimos 20 años.
Aunque inferior al nivel previsto para 2025 (15,8%), este indicador refleja el peso que la Provincia otorga a la inversión pública como motor del desarrollo y del fortalecimiento de la infraestructura productiva y social.
El Presupuesto también incluye el detalle de la planta de trabajadores del Estado provincial para 2026, desagregada por jurisdicción y tipo de cargo, tanto permanente como temporario, en comparación con el ejercicio 2025.
Esta información permite dimensionar el alcance del gasto en personal dentro del esquema general del Presupuesto y evaluar su evolución en el marco de una política fiscal que busca sostener los servicios públicos esenciales sin comprometer el equilibrio de las cuentas provinciales.