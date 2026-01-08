Otro paso en el camino para la integración del nuevo tribunal

Pullaro firmó pliegos de los tres postulados a la Corte Suprema de Justicia

Se trata de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini que ingresan por Mesa de Entradas del Senado. El tratamiento sería habilitado para las Extraordinarias de febrero.