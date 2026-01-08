Pullaro firmó pliegos de los tres postulados a la Corte Suprema de Justicia

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó en forma digital los pliegos de los tres postulantes para la Corte Suprema de Justicia al haberse cumplido pasos previstos en el decreto 18/2007 con una reforma realizada por decreto 2889/24 y este jueves estarán en Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores para poner en marcha el mecanismo legislativo de votación.
Se trata de los pliegos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini que reemplazarán en el transcurso del corriente año a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. El primero tiene su renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1 de septiembre y los dos restantes informaron que dejarán el tribunal superior de justicia desde el 1 de noviembre.
Es más, en Casa Gris no se descarta que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento en Extraordinarias que se reanudarán en febrero. No obstante, el 15 de febrero se pondrá en marcha el nuevo período Ordinario con el mensaje del gobernador ante las cámaras legislativas. En los hechos a fines de febrero o bien en la primera quincena de marzo los pliegos serán considerados por la Asamblea Legislativa.
Spuler deja la Corte el 1/9; Gutiérrez y Falistocco, desde el 1/11. Crédito: Guillermo Di Salvatore
En principio, la bancada oficialista de Unidos tiene mayoría propia para avalar las tres designaciones. No obstante, el objetivo de la alianza de gobierno es lograr la mayor cantidad de adhesiones en la Asamblea. En el Senado, 14 de los 19 senadores pertenecen al interbloque de Unidos. De todos modos, en la mayoría de los temas institucionales, la Cámara Alta vota prácticamente en forma conjunta.
En Diputados, Unidos tiene 28 de los 50 integrantes del cuerpo más tres legisladores que habitualmente suman sus votos para los proyectos de la Casa Gris. Hay sectores del justicialismo que ya anticiparon el respaldo a los tres miembros que postula el Ejecutivo para la Corte.
El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, tuvo a su cargo el trámite de recepción de avales individuales y colectivos para los tres propuestos como así también de objeciones de distintas entidades, especialmente por el tema paridad. Cuando concluya el proceso de designación, Santa Fe tendrá dos mujeres en la Corte de siete integrantes. Será la primera vez que haya dos mujeres en el cuerpo.
Alurralde fue quien más adhesiones cosechó especialmente de jueces federales, cámaras federales -entre ellas la de Rosario- funcionarios de la justicia federal, facultades de Derecho, colegios de abogados, de médicos y entidades empresariales de Rosario y de Reconquista donde se viene desempeñando como juez federal.
En el caso de Genghini también logró múltiples respaldos, especialmente desde el derecho colegiado y de varios Consejos de la Magistratura, entre ellos el Nacional donde se desempeñó como asesora. También tiene el aval de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina -FACA- así como numerosos colegios de la abogacía y de médicos, entidades gremiales empresariales y sindicales y numerosos abogados. Entre ellos están las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Cassagne, y María Mejías Saldaña.
Por su parte, Maciel sumó el aval de colegios de abogados, de médicos, de varias entidades de Esperanza, entre ellos el intendente Rodrigo Muller, facultad de Derecho de la UNR, DAIA y de numerosos abogados como Andrés Gil Domínguez, Miguel Piedecasas, Mariano Bar, y Mariana Faisal.
Los pliegos llegarán al Senado este jueves. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Plazos
La nueva Constitución determinó nuevos plazos para tratamientos de pliegos para la justicia -ahora con 45 días, antes eran 30) pero también exige votación expresa para los ministros de la Corte así como las cabezas del Ministerio Público.
El artículo 89 de la Constitución determina las facultades del Poder Legislativo y el punto 5 dice textualmente: prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados, fiscales, defensores o funcionarios, el que se entiende prestado si no se expidiera dentro del término de cuarenta y cinco días de convocada al efecto la Asamblea. La convocatoria debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo o, en caso de remitir la solicitud en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones. En los casos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el defensor general el acuerdo debe prestarse de manera expresa.
Representatividad
El artículo 118 de la Constitución santafesina comienza marcando que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".
La propuesta del Ejecutivo incluye a Maciel, oriundo y vecino de Esperanza; Alurralde, santafesino pero residiendo en Reconquista desde que se desempeña como juez federal y Genghini, rosarina. Jorge Baclini, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza son rosarinos y Rubén Weder, nació en Humboldt aunque reside en Santa Fe. Los salientes, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez son santafesinos y Roberto Falistocco, de Rosario.
Quiénes son
Diego Luis Maciel es egresado en 2003 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con estudio jurídico en la ciudad de Esperanza con dedicación principal en el fuero Civil y Comercial, asesoramiento integral y representación de particulares, personas jurídicas y entidades civiles. Fue asesor legal y apoderado de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonias y de distintos gobiernos comunales. Hoy se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores y antes fue Secretario Parlamentario del cuerpo.
Aldo Mario Alurralde también se recibió como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNL y doctorado en Derecho Tributario en la misma casa; master en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona; y escribano y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe.
Hoy además de ser juez federal, tiene cátedras en la Católica de Santa Fe tanto en la sede central como en Reconquista y Posadas así como profesor titular en la carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario.
Jorgelina Mabel Genghini es egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario. Posee diplomaturas en Política, Derecho y Gestión Ambiental y cursos de actualización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Hoy es jueza de Faltas en la Municipalidad de Rosario, socia de un estudio jurídico de Rosario, apoderada de compañía de seguros y ART e integra la comisión directiva de FACA. Desde diciembre 2022 se desempeña en representación de la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación en las comisiones de Selección de Jueces, de Acusación, y de Reglamentación en las vocalías de Miguel Piedecasas y actualmente de Alberto Maques.