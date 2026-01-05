En el norte santafesino

"Honesto, trabajador y valiente": Pullaro definió a uno de los candidatos para ocupar un lugar en la Corte

Los elogios fueron para el juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, quien participó de un acto realizado el viernes, en la comuna de El Arazá. El recambio institucional se producirá entre septiembre y noviembre de 2026.