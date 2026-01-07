"El Consejo de la Magistratura nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe"
El secretario de Justicia provincial reconoció que de no cubrirse las vacantes, con el pase del Dr. Aldo Alurralde a la Corte, la Justicia Federal se quedaría sin jueces en todo el centro norte. Esta semana ingresaban a la legislatura los pliegos de Jorgelina Genghini y Diego Maciel y Alurralde.
Mascheroni explicó como será el procedimiento de selección de los nuevos ministros. Foto: El Litoral
Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe. Foto: Archivo
Los tres debieron cumplir con una serie de requisitos formales ante el Ejecutivo, en un plazo de 15 días corridos que venció el viernes pasado. El mismo lapso que tuvo la ciudadanía y las instituciones para ofrecer avales u objeciones.
Ante la legislatura
Luego “comienza el mecanismo de audiencias, entrevistas y consultas” ante la legislatura, detalló Mascheroni. “Terminado eso, se resuelve con un dictamen de la Comisión de Acuerdo en Asamblea legislativa. Este es el procedimiento”, explicó.
-¿Este procedimiento va a tener tratamiento en marzo?
-Habría un compromiso de arrancar con el tema de pliegos el 18 de febrero, pero el Poder Legislativo tiene que fijar un cronograma de entrevistas, recibir a las personas, entrevistar a los postulantes; pero también receptar lo que pueden ser avales, ponencias o cuestionamientos individuales, dado que el plazo que venció el 2 de enero era para la presentación ante la Secretaría de Justicia, es decir, en la faz administrativa que se eleva al poder Ejecutivo.
-¿Entonces puede haber impugnaciones más adelante en la legislatura?
-Lo valorará la legislatura de admitirlas o no.
Período de espera
-Se prevén las designaciones mucho antes de que comiencen a ejercer, algo que no pasó con los anteriores candidatos en 2025.
-Lo que pasa que los anteriores candidatos -Margarita Zavalza, Jorge Baclini y Rubén Weder- cubrían un número ampliado de la Corte -el séptimo integrante- y los reemplazos de Mario Netri y María Angélica Gastaldi y cuando se operó el vencimiento ya estaban las designaciones. Eso no obsta la facultad del Ejecutivo que tiene por el plexo normativo y por la Constitución, que establece la caducidad de pleno derecho y automática de quienes tienen mayoría de edad -75 años-. Lo que pasa es que al haber “acordado un plazo”, el Ejecutivo lo ha respetado y así poder tener las designaciones.
Tras la remisión del Ejecutivo, la próxima etapa será ante el Poder Legislativo provincial. Foto: Archivo
-De hecho, hay dos renuncias que todavía no fueron presentadas.
-No están presentadas.
-¿Se espera que las presenten una vez que se reanude la actividad?
Es la lógica, porque ya está dicho. Está dicho y comprometido públicamente, el decreto reconoce esa situación -expresó Mascheroni sobre los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez-.
Vacantes federales
-¿Cuál es la situación del doctor Alurralde, por ejemplo, que es juez federal de la Nación en Reconquista? ¿En qué momento cesa en su función actual?
-En el momento de asumir. Las incompatibilidades son operativas en el momento que entran en conflicto.
-Si bien es un problema ajeno al Gobierno de Santa Fe -pero que los afecta-, estamos hablando de una provincia que se queda prácticamente sin jueces federales a excepción de Rosario y Venado Tuerto.
-Exactamente, que se preocupe el Consejo de la Magistratura de la Nación. Está advertido como para que maneje con el tiempo necesario la forma de cubrir las vacantes. Además, tengamos en cuenta que el Dr. Alurralde hoy está actuando en subrogación en Santa Fe, es decir que en este momento representa tres nominaciones federales, la propia -Reconquista- y dos de subrogancias -en Santa Fe-. Con lo cual, evidentemente, el Consejo de la Magistratura en el plano nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe, sin duda.