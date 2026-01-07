Entrevista a Santiago Mascheroni

"El Consejo de la Magistratura nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe"

El secretario de Justicia provincial reconoció que de no cubrirse las vacantes, con el pase del Dr. Aldo Alurralde a la Corte, la Justicia Federal se quedaría sin jueces en todo el centro norte. Esta semana ingresaban a la legislatura los pliegos de Jorgelina Genghini y Diego Maciel y Alurralde.