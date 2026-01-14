Mercado laboral

Báscolo alertó por la industria y las pymes: “La recuperación no es pareja”

El ministro de Trabajo de Santa Fe analizó el balance del empleo en 2025, el impacto de las importaciones y la caída del mercado interno. Advirtió que 2026 seguirá siendo un año desafiante para varios rubros productivos y habló de suspensiones, conflictos y reforma laboral.