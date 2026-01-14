Báscolo alertó por la industria y las pymes: “La recuperación no es pareja”
El ministro de Trabajo de Santa Fe analizó el balance del empleo en 2025, el impacto de las importaciones y la caída del mercado interno. Advirtió que 2026 seguirá siendo un año desafiante para varios rubros productivos y habló de suspensiones, conflictos y reforma laboral.
Roald Báscolo analizó el balance laboral de 2025 y anticipó un año complejo para la industria.
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, trazó un balance del mercado laboral provincial al cierre de 2025 y anticipó un panorama complejo para el año en curso. Si bien destacó una recuperación parcial en la construcción, alertó que la industria y las pymes continúan afectadas por la caída del consumo y el ingreso de importaciones.
Según explicó, 2024 fue el año más crítico para el empleo privado registrado, con la construcción como el sector más golpeado tras el freno de la obra pública nacional. En ese contexto, la provincia decidió sostener la actividad con inversión propia, lo que permitió amortiguar la pérdida de puestos de trabajo.
Durante 2025, la construcción logró recuperar parte del empleo perdido gracias a la inversión provincial, que pasó de 500 millones de dólares en 2024 a casi 1.500 millones en 2025. A eso se sumó el empuje del sector privado, que mantuvo obras en marcha pese al contexto nacional.
Industria bajo presión y más importaciones
El escenario fue distinto para la industria. Báscolo señaló que en 2025 la performance industrial fue peor que en 2024, principalmente porque el mercado interno no terminó de recuperarse y se intensificó el ingreso de importaciones. Esa combinación golpeó con fuerza a varios rubros.
Textil, calzado, cuero, línea blanca y metalurgia aparecen entre los sectores más afectados. A eso se suma el crecimiento de las compras directas al exterior mediante plataformas digitales, que multiplicaron el volumen de importaciones y trasladaron el impacto directamente al consumo.
La construcción recuperó empleo gracias a la inversión en obra pública provincial.
El ministro advirtió que estos factores configuran un escenario de mayor conflictividad laboral hacia 2026. Aunque se espera una recuperación económica, aclaró que no será homogénea y que los sectores dinámicos a nivel nacional no son los que concentran empleo en Santa Fe.
Mientras actividades como el gas, el petróleo y la minería traccionan el crecimiento en otras provincias, el entramado pyme santafesino sigue condicionado por la falta de demanda interna y el financiamiento. “Es el sector que más empleo genera y el que más está sufriendo”, resumió.
Suspensiones, empresas en crisis y mirada a 2026
En materia de suspensiones, Báscolo indicó que el pico se dio en 2024, con más de 10 mil trabajadores afectados. En 2025 la cifra bajó, aunque volvió a crecer hacia fin de año: 44 empresas cerraron el período con unas 4.000 suspensiones vigentes.
Textil y metalurgia, entre los sectores más afectados por la caída del consumo y las importaciones.
La incertidumbre cambiaria y financiera de los últimos meses de 2025 también dejó huella. El salto del dólar y las tasas de interés elevadas impactaron en la producción y en el consumo, agravando la situación de empresas con dificultades previas.
Respecto del sector lácteo, aclaró que no atraviesa una crisis generalizada. La producción de leche creció más de 10% en la provincia y los conflictos recientes responden a problemas particulares de algunas firmas, como Sancor y Verónica.
El caso de Vassalli, en cambio, sigue siendo crítico. La empresa no logró cumplir con acuerdos de jornada reducida y atraviesa un proceso incierto de posibles ventas. Desde el Ministerio esperan definiciones para evaluar los próximos pasos.