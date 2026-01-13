Salud laboral más YPF Ruta en la agenda de Casa de Gobierno
Ambos temas fueron informados por el ministro de Economía y en los dos casos implicará un uso más eficiente de los recursos presupuestarios. En el caso de la provisión de combustibles empezó a aplicarse con el comienzo del año. El SIPSAL se licitará en marzo.
Pullaro encabezó la primera reunión del año del gabinete en Casa de Gobierno.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la primera reunión del año del gabinete provincial que tuvo como ejes la aplicación del programa YPF Ruta en la flota oficial de vehículos y el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal) cuya licitación se anunció para los primeros días de marzo.
Ambos temas fueron expuestos por el ministro de Economía, Pablo Olivares, y algunos de sus colaboradores, ante el gobernador y los integrantes de los diferentes ministerios.
En los hechos, durante enero, ministros y secretarios tienen la posibilidad de tomar unos días de vacaciones. El propio Pullaro estuvo la semana pasada en la costa Atlántica argentina y retomó el sábado la actividad oficial en una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y equipo.
Salud laboral
El SIPSAL fue presentado en la primera semana del año en rueda de prensa encabezada por la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario, más funcionarios de las carteras de Salud y de Trabajo.
La licitación está prevista para el 10 de marzo y según se dijo marcará un cambio de paradigma en materia de salud laboral ya que tiene como eje el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado santafesino. Olivares explicó ante el gabinete que el objetivo es ponerlo en práctica, en forma gradual, a partir del segundo semestre del año.
En el pliego de bases y condiciones de la licitación, se especifica que una de las condiciones de la empresa prestadora que surja del proceso licitatorio será bajar el nivel de ausentismo de trabajadores del Estado.
Azario explicó en la presentación que durante el 2024 se relevaron datos que marcaron "una media de ausentismo del 15,2 %, es decir, que ese porcentaje de trabajadores falta en la jornada de trabajo, significando así uno cada cuatro trabajadores faltando a una jornada en el mes".
El Sipsal "pone el eje en el cuidado de la salud de los trabajadores con una atención inmediata y políticas de prevención lo que necesariamente arrojará una baja en los indicadores de ausentismo", había señalado la funcionaria.
YPF Ruta ya rige: carga obligatoria en YPF, con control de consumo y destino.
El acuerdo con YPF
En cuanto al programa YPF Ruta, una resolución del Ministerio de Economía del pasado viernes delega la implementación y la administración en la secretaria de Hacienda a cargo hoy de María Belén Etchevarría.
Dicha resolución fija además el ingreso mes a mes de las áreas del gobierno en el plan. Entre enero y marzo, todas las unidades del Ejecutivo estarán obligadas a cargar combustibles en la red de la petrolera de mayoría accionaria estatal.
La gobernación fue la primera en sumar su flota al sistema. En marzo, el último sector en sumarse será el Ministerio de Justicia y Seguridad donde está incluida toda la flota policial. Entre los autos de la Policía y el sistema 107 está la mayor erogación de combustible y el objetivo del programa es bajar el gasto en base a mejor precio y mayor control sobre el uso de vehículos.
A través de YPF Ruta, derivado del convenio entre gobierno y la petrolera que fue validado por Legislatura, el precio del combustible prevé un descuento del 7% sobre el valor en el surtidor; además centraliza la facturación y regulación en el ministerio de Economía que establecerá un cupo mensual para cada ministerio y los diferentes organismos. Por otra parte, la flota oficial tendrá GPS.
En la explicación ofrecida por Economía al gabinete se informó que nadie podrá cargar combustible a cargo del Estado si no es una estación de servicio de YPF. El sistema permitirá controlar de manera directa la carga, el consumo y el destino de los vehículos oficiales.
Hasta hoy los vehículos oficiales tienen el sistema Visa Flota para aprovisionarse de combustible y la posibilidad de hacerlo con las diferentes marcas en el mercado.
La resolución firmada por el ministro Olivares el pasado viernes, y que deja la aplicación en manos de la Secretaría de Hacienda, autoriza a esa dependencia a realizar las gestiones necesarias ante YPF S.A. para la adhesión, habilitación de usuarios y asignación de tarjetas y dispositivos asociados al programa.
Será Hacienda además la que autorizará los pagos al programa YPF Ruta y también la responsable de otorgar las autorizaciones para utilizar la modalidad de pago electrónico de combustible.
Policías y ambulancias concentran el gasto: cerca de $2.000 millones mensuales.
Costo
Gran parte del gasto de combustible, algo así como la dos terceras parte, corresponde a móviles policiales y a la flota de ambulancias del sistema de salud, 107.
El gasto mensual de esos dos sectores orilla los $2000 millones, de allí el impacto en ahorro que tendrá sumarlos al nuevo sistema.
Paso a paso
En marzo del 2025, la Legislatura sancionó la ley que validó el convenio marco de colaboración entre YPF S.A. y la provincia de Santa Fe entre cuyos principales puntos están mejores precios para la provisión de combustibles; la total renovación de las áreas de servicios en la autopista y un análisis de factibilidad para la transformación de la Refinería San Lorenzo en la planta de biocombustibles.
En el caso concreto de nafta y gas oil establece un ahorro del 7% en el precio de los combustibles para la flota oficial de la provincia.
En diciembre último, un decreto del gobernador Pullaro estableció que el programa YPF RUTA "será de aplicación obligatoria y progresiva para el abastecimiento de combustible, gestión y control de todos los vehículos que componen el sistema único de movilidad del Poder Ejecutivo".
Ese instrumento dispuso que la adhesión al programa por parte de las jurisdicciones y/o entidades del Poder Ejecutivo se formalizará mediante resolución Conjunta de los ministros, Fiscal de Estado y autoridades máximas de los organismos descentralizados y entes autárquicos con el Ministro de Economía.
El decreto dispone además que el Ministerio de Economía y la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública será autoridades de aplicación del programa YPF RUTA, cada una en la materia de su competencia específica.
En tanto, el viernes último, Olivares dictó la resolución 018 empoderando a Hacienda para la puesta en marcha del sistema.