Primera reunión del año del gabinete

Salud laboral más YPF Ruta en la agenda de Casa de Gobierno

Ambos temas fueron informados por el ministro de Economía y en los dos casos implicará un uso más eficiente de los recursos presupuestarios. En el caso de la provisión de combustibles empezó a aplicarse con el comienzo del año. El SIPSAL se licitará en marzo.