Salud pública y seguridad

Obras carcelarias: Pullaro marcó avances sanitarios y de seguridad en Santa Fe

Durante un operativo de descacharrado en el Club Sparta, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó en declaraciones a medios de la ciudad de Rosario que la provincia no registra casos de dengue y sostuvo que la construcción de nuevas cárceles permitirá descomprimir comisarías y reforzar el control del delito.