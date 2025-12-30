Lo tildó de "aberrante"

Pullaro se refirió al crimen de Jeremías Monzón: "La pena tiene que ver con el delito"

El gobernador santafesino se refirió al homicidio del adolescente y sostuvo que el sistema penal debe responder con mayor firmeza frente a hechos de extrema violencia, aun cuando los responsables sean menores.