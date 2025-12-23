#HOY:

La familia de Jeremías Monzón confirmó que el cuerpo hallado en la zona sur de Santa Fe es de su hijo

Finalmente, se notificó que el episodio de este lunes por la mañana en inmediaciones del Club Colón estaba relacionado a la búsqueda del joven.

Parte del operativo posterior al encuentro del cuerpo. Crédito: Flavio RainaParte del operativo posterior al encuentro del cuerpo. Crédito: Flavio Raina
La familia de Jeremías Monzón confirmó que el cuerpo hallado este lunes por la mañana en la zona sur de la ciudad de Santa Fe pertenece a su hijo.

El joven era buscado desde el 18 de diciembre en la ciudad de Santo Tomé, último momento en el que había sido visto.

El cuerpo hallado

Durante la mañana del lunes el cuerpo de una persona, este martes confirmado como el de Jeremías Monzón, fue encontrado sin vida dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos, ubicada en J. J. Paso al 3700, en el acceso a barrio Chalet, en un sector comprendido entre el Puente Carretero y el estadio del club Colón.

La noticia generó profunda conmoción en distintos ámbitos oficiales, judiciales y familiares que se encontraban abocados a dar con el paradero de un adolescente que se encuentra desaparecido desde el jueves.

Según las primeras informaciones, el cuerpo habría sido descubierto por un ocasional transeúnte, que al ingresar al predio se topó con una escena estremecedora y dio aviso inmediato al 911. Minutos después, la zona se vio colmada por numerosos móviles policiales y personal especializado.

