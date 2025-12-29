Prisión para la joven imputada por el crimen de Jeremías Monzón

Quedó presa la adolescente detenida en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, el santotomesino de 15 años que desapareció el jueves 18 de diciembre y cuyo cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después frente al Club Atlético Colón.
M.B.A., de 16 años, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. El juez penal Sergio Carraro dispuso su encierro preventivo, mientras el proceso judicial avanza.
La defensora pública Andrea Alberto asistió técnicamente a la menor, que será alojada en un Centro Especializado para Menores.
La familia de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio Raina
Este lunes también fue imputado L.R.P., de 14 años. “La edad que tiene lo hace imputable”, señaló el fiscal, por lo que le atribuyó el hecho. Sin embargo, legalmente no es punible. Esto “lo pone en una condición procesal diferente, por lo que se ha dado conocimiento -y estuvieron presentes en la audiencia- a representantes de la Secretaría de Niñez.
Entre tres
Luego de las dos audiencias, las cuales se realizaron a puertas cerradas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, Cecchini brindó una conferencia de prensa en la que expuso algunos detalles de la investigación.
“Se trata de una causa donde los involucrados son menores de edad. La víctima fue menor, hay testigos, todas las personas que están involucradas son menores y eso nos obliga a ser cautos en lo que podamos decir y en la forma que lo digamos”.
“No solo está en juego la información que se pueda brindar, sino también la integridad de las personas involucradas, de la víctima, de su familia y en un punto también de los imputados, que son menores de edad”, explicó.
Del crimen de Jeremías “participaron tres personas, dos de ellas tenemos la certeza de que son menores de edad y una tercera persona sobre la cual estamos trabajando”. Cuentan “con muchos elementos y entendemos que estamos muy cerca” pero “todavía no ha sido definitivamente individualizada”. Sería menor de edad.
Investiga el fiscal Francisco Cecchini. Foto: Flavio Raina
Respecto al motivo detrás del violento hecho, en el que tres personas apuñalaron a Monzón hasta quitarle la vida, la fiscalía sostuvo que aún no puede aventurar una hipótesis: “Si bien no es el elemento central de la investigación, es una cuestión que seguramente vaya surgiendo. No es algo sobre lo que pueda dar precisiones”.
Esta “es una investigación que está recién iniciándose. Lo único que les puedo decir es que tuvimos elementos suficientes para justificar la atribución delictiva, para justificar la calificación legal y para justificar también la medida cautelar que solicitamos, que requiere de evidencia fuerte”.
Más medidas
Cecchini indicó que “se prevén un montón de medidas que tenemos que ir llevando adelante. Estas causas son dinámicas, tienen como una vida propia y en la medida que van apareciendo informaciones o cuestiones vamos decidiendo. Hoy no tengo pedido ningún allanamiento”.
“Frente a cualquier hipótesis que se presente, nosotros la tenemos que investigar y ampliar. En esa línea, el fiscal destacó “la actividad y el seguimiento que se hizo desde la Fiscalía de Homicidios” desde la desaparición de Jeremías, ya que “la forma de investigar el paradero, que creo que fue muy eficiente, nos llevó a este resultado”.
“En ese aspecto no quiero olvidarme decir que tanto la brigada de PDI de Paradero que trabajó en ese momento, que nos permitió llegar al encuentro del cuerpo de Jeremías, como la intervención de la Brigada de Femicidios que trabajó como en la investigación del homicidio, ha sido realmente ardua. Pudimos llegar a conocer lo que conocemos hasta ahora, que no es poco, gracias a ese trabajo”, dijo.