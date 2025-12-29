La Justicia rechazó liberar al conductor acusado de matar a un matrimonio y el caso se encamina a juicio oral

La Justicia santafesina volvió a cerrar la puerta a la libertad de Valentín Giordano, el joven acusado de atropellar y matar a un matrimonio que caminaba por la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe.
Mientras las partes se encontraban en tratativas de cerrar la causa mediante un juicio abreviado, la defensa de Valentín Giordano interpuso un pedido para conseguir la libertad. El joven de 20 años está acusado de atropellar con un auto a Marcos Arias y Norma López el 24 de noviembre de 2024.
Este lunes, en una audiencia realizada en los tribunales locales, el juez Sebastián Szeifert rechazó el pedido de la defensa y confirmó la prisión preventiva del imputado, al considerar que subsisten los riesgos procesales y que la medida no resulta desproporcionada frente a la gravedad del hecho y la pena en expectativa.
La audiencia se realizó en el marco del artículo 225 del Código Procesal Penal, que habilita la revisión de las medidas cautelares cuando transcurrió un determinado plazo desde su imposición.
El planteo fue impulsado por el abogado Juan Pablo Liota, que argumentó el paso del tiempo desde que Giordano se encuentra detenido. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella se opusieron y lograron sostener la prisión preventiva.
“Lo que se revisa en estas audiencias es si subsisten los riesgos procesales por los cuales el imputado continúa o no detenido”, explicó la fiscal del caso, Rosana Marcolín, tras la resolución. La funcionaria remarcó que durante el tiempo transcurrido la causa no estuvo paralizada, sino que las partes trabajaron intensamente en el proceso, incluso explorando la posibilidad de un juicio abreviado.
Ese punto fue central en la exposición fiscal. Marcolín aclaró que las tratativas para un eventual acuerdo abreviado no respondieron a una estrategia del Ministerio Público, sino a un pedido expreso de las víctimas.
“La realización de un juicio oral es muy dolorosa, implica revivir todo y luego atravesar una larga cadena de apelaciones. Los hijos de las víctimas querían, en la medida de lo posible, llegar a una pena justa por otra vía”, señaló.
El caso conmocionó a Santa Fe por sus características: la noche del hecho, Giordano conducía a alta velocidad por la Costanera cuando embistió a Marcos Arias y Norma López, quienes murieron en el acto. La investigación sostuvo desde el inicio que se trató de un doble homicidio simple cometido con dolo eventual, figura que prevé una escala penal de entre 8 y 25 años de prisión.
“Se tuvieron en cuenta antecedentes jurisprudenciales, incluso casos muy similares ocurridos en Rosario”, explicó la fiscal, al tiempo que aclaró que, aunque el tipo penal es el mismo que en otros homicidios, las penas no siempre son equivalentes cuando se trata de hechos vinculados a siniestros viales extremos.
La decisión de la defensa de solicitar la revisión de la prisión preventiva sorprendió al bloque acusador. “Mientras se está negociando una posible salida abreviada, no es habitual que se presenten este tipo de pedidos. Eso acorta los tiempos y nos empuja, probablemente, hacia un juicio oral”, advirtió Marcolín.
Desde la querella, el abogado Sebastián Oroño fue contundente al justificar la oposición al pedido de libertad. “El solo transcurso del tiempo no vuelve irrazonable ni desproporcionada la prisión preventiva, teniendo en cuenta la escala penal en expectativa y que ya fue confirmada tanto por el juez como por la Cámara de Apelaciones”, sostuvo.
Oroño indicó que el juez Szeifert adoptó la postura del bloque acusador y rechazó las alternativas ofrecidas por la defensa.
Además, confirmó que la causa ingresa ahora en una etapa decisiva: la preparación de la acusación formal. “La idea es interponerla lo antes posible. Después vendrán la audiencia preliminar y eventuales apelaciones. Si todo avanza, el juicio podría darse, con suerte, a mediados del año próximo”, estimó.
En paralelo, la Fiscalía comenzará a producir nuevas medidas vinculadas a la extensión del daño causado a los hijos del matrimonio.
Marcolín adelantó que se ordenarán informes psicológicos a través del área de Víctimas del Ministerio Público de la Acusación. Uno de ellos fue testigo directo del hecho y estuvo a punto de ser embestido. “No quisimos avanzar antes para evitar revictimizar, pero ahora entendemos que es necesario para construir una acusación seria”, explicó.
El hecho que hoy sigue marcando el desarrollo de la causa ocurrió la noche del 24 de noviembre de 2024, minutos después de las 23, cuando Giordano, conducía un VW Bora a alta velocidad por la avenida Alte Brown y embistió a Marcos Arias (50) y Norma López (45) —quienes cruzaban por la senda peatonal— provocándoles la muerte en el acto.