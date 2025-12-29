Doble crimen de la Costanera

La Justicia rechazó liberar al conductor acusado de matar a un matrimonio y el caso se encamina a juicio oral

Mientras las partes se encontraban en tratativas de cerrar la causa mediante un juicio abreviado, la defensa de Valentín Giordano interpuso un pedido para conseguir la libertad. El joven de 20 años está acusado de atropellar con un auto a Marcos Arias y Norma López el 24 de noviembre de 2024.