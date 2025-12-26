Familiares y amigos de Jeremías Monzón marcharon por las calles de Santo Tomé
Se congregaron cerca de las letras corpóreas de la costanera. “Hoy le decía a una mamá que cada día es peor que el anterior, desolador. Estar en casa y ver por la ventana que Jeremías no vuelve", describió Miriam, tía de la víctima.
Decenas de personas participaron de la marcha. Foto: El Litoral
Decenas de santotomesinos marcharon este viernes por las calles de la ciudad vecina a la capital provincial para pedir justicia por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas el jueves 18 de diciembre en barrio Chalet de Santa Fe.
“Justamente esta es la familia de Jeremías. Se ha dicho cada cosa. Jeremías era un chico bueno. Andaba con estos chicos que no le hacían mal a nadie. Somos familia trabajadora. Él salió a andar en bici y terminó en un lugar que no sabemos por qué terminó ahí… y menores de 14 y 15 lo atacaron con total frialdad, matando a un chico de 15 años”, se lamentó Miriam, tía de la víctima.
Familiares y amigos quieren que paguen todos los culpables. Foto: El Litoral
“Quiero justicia por mi sobrino -agregó-. Le pido a todas las personas que antes de hacer comentarios inapropiados sobre Jeremías, a quien no conoció, ni a su familia, piense que hay abuelos atrás, que hay una tía que no come ni duerme. No sabemos cómo seguir”.
“Hoy le decía a una mamá que cada día es peor que el anterior, desolador. Estar en casa y ver por la ventana que Jeremías no vuelve. Ver los comentarios de la gente que es destructiva, malintencionada. Queremos justicia por Jeremías y que paguen todos los que lo hicieron. Si es una chica, si está loca, hizo un berrinche o está medicada, debe pagar igual. Esto fue un homicidio premeditado, se lo pensó, se lo citó y se lo mató”, enfatizó Miriam.
Luego, la tía explicó que no van a dar más notas. “Es muy difícil para nosotros, pero necesitamos que se visibilice esto. No queremos que quede en la impunidad. Que una chica por ser mujer, quede suelta, impune, porque está medicada”.
Jeremías era único hijo. Foto: El Litoral
Difícil
También la mujer agradeció a la fiscalía (el caso está a cargo del doctor Francisco Cecchini) y se mostró conforme con el avance de la investigación. “Es difícil para nosotros. Mucha información. Mucha contaminación. No sabés qué creer. Van a ser días largos. Esperamos que los medios nos acompañen todo el camino”.
Al ser consultada, Miriam contó que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se les brindó contención con profesionales… “pero no hay palabras que puedan ayudar para lo que uno siente. No hay momento. Yo ayer dormía y sentía el ruido del ventilador y sentía que era el del velorio. A un nene que criamos por quince años y lo dejamos en un agujero del cementerio”, suspiró.