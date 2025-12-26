Pedido de Justicia

Familiares y amigos de Jeremías Monzón marcharon por las calles de Santo Tomé

Se congregaron cerca de las letras corpóreas de la costanera. “Hoy le decía a una mamá que cada día es peor que el anterior, desolador. Estar en casa y ver por la ventana que Jeremías no vuelve", describió Miriam, tía de la víctima.