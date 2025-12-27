Detuvieron a una adolescente por el crimen de Jeremías Monzón
Mientras algunos detectives iban a buscar a la joven en la ciudad de Santa Fe, se realizaron tres allanamientos simultáneos en la capital provincial y en Santo Tomé. Habría otros dos muchachos involucrados.
El lugar donde se encontró el cadáver de Jeremías. Foto: Flavio Raina
Una noche agitada tuvieron este viernes los detectives de la Policía de Investigaciones y el fiscal Francisco Cecchini, que realizaron distintas medidas relacionadas con el el caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años brutalmente asesinado a puñaladas el jueves de la semana pasada, en el extremo suroeste de la capital provincial.
Mientras algunos uniformados fueron a arrestar a una menor de 16 años que está seriamente involucrada en la causa, otros allanaron tres domicilios, uno en barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe y dos en Santo Tomé.
La adolescente fue trasladada a un lugar de detención, donde quedó a disposición de la fiscalía. Por su edad, ya está en condiciones de ser imputada. La audiencia se realizaría el próximo lunes, según adelantó el fiscal Cecchini.
Por su parte, los allanamientos -que se extendieron hasta la madrugada- terminaron con el secuestro de distintos dispositivos electrónicos, fundamentalmente teléfonos celulares que serán enviados a peritar.
Trascendió que los investigadores tienen en la mira a otros dos partícipes, pero ellos sí se encontrarían por debajo de la edad de punibilidad.
Marcha en Santo Tomé por el crimen de Jeremías Monzon. Foto: El Litoral
Viernes por la tarde
Este viernes pero por la tarde se realizó otra medida en las aguas del lago del Parque Sur. Allí, cerca del a orilla, Buzos Tácticos de la policía y peritos de distintas áreas de la Policía de Investigaciones buscaron posiblemente ropa o algún otro tipo de elemento de interés para la causa. No trascendieron los resultados, hasta el momento.
Por otra parte, familiares y amigos de Jeremías marcharon casi al mismo tiempo por las calles de la ciudad de Santo Tomé, para pedir justicia.
“Justamente esta es la familia de Jeremías. Se ha dicho cada cosa. Jeremías era un chico bueno. Andaba con estos chicos que no le hacían mal a nadie. Somos familia trabajadora. Él salió a andar en bici y terminó en un lugar que no sabemos por qué terminó ahí… y menores de 14 y 15 lo atacaron con total frialdad, matando a un chico de 15 años”, se lamentó Miriam, tía de la víctima que fue una de las manifestantes.
“Quiero justicia por mi sobrino -agregó-. Le pido a todas las personas que antes de hacer comentarios inapropiados sobre Jeremías, a quien no conoció, ni a su familia, piense que hay abuelos atrás, que hay una tía que no come ni duerme. No sabemos cómo seguir”.
“Hoy le decía a una mamá que cada día es peor que el anterior, desolador. Estar en casa y ver por la ventana que Jeremías no vuelve. Ver los comentarios de la gente que es destructiva, malintencionada. Queremos justicia por Jeremías y que paguen todos los que lo hicieron. Si es una chica, si está loca, hizo un berrinche o está medicada, debe pagar igual. Esto fue un homicidio premeditado, se lo pensó, se lo citó y se lo mató”, enfatizó Miriam.
Luego, la tía explicó que no van a dar más notas. “Es muy difícil para nosotros, pero necesitamos que se visibilice esto. No queremos que quede en la impunidad. Que una chica por ser mujer, quede suelta, impune, porque está medicada”.
Jeremías, de 15 años. Foto: Gentileza
Difícil
También la mujer agradeció a la fiscalía (el caso está a cargo del doctor Francisco Cecchini) y se mostró conforme con el avance de la investigación. “Es difícil para nosotros. Mucha información. Mucha contaminación. No sabés qué creer. Van a ser días largos. Esperamos que los medios nos acompañen todo el camino”.
Al ser consultada, Miriam contó que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se les brindó contención con profesionales… “pero no hay palabras que puedan ayudar para lo que uno siente. No hay momento. Yo ayer dormía y sentía el ruido del ventilador y sentía que era el del velorio. A un nene que criamos por quince años y lo dejamos en un agujero del cementerio”, suspiró.