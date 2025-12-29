“No queremos que otra mamá tenga que reconocer el cuerpo podrido de su hijo”

Este lunes por la mañana, quedó presa la adolescente acusada de instigar el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años masacrado a puñaladas a mediados de este mes en barrio Chalet de Santa Fe, en el extremo suroeste de la capital provincial. Luego de la audiencia, que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial, una de las tías de la víctima habló con la prensa: “Es el momento más duro. Encontrarnos con estas situaciones. La alevosía con la que estas personas se manejaron”, dijo Virginia ante los micrófonos.
“A pesar de que son menores de edad, queremos que les caiga todo el peso de la ley, porque si bien nada nos va a devolver a Jeremías, no queremos que ninguna otra mamá tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Tener que reconocer un cuerpo podrido. Que lo dejaron abandonado, lo dejaron tirado”, exclamó la mujer.
“No queremos que nadie más pase esto, que esta gente quede encerrada de por vida. Sabemos que tenemos un sistema legal que no los va a encerrar para siempre, por lo que les pido a todas las mamás que nos acompañen en este dolor.
"Sostener a mi hermana es durísimo, sostener a toda la familia es durísimo. No queremos que esta gente (la acusada) vuelva a estar con nadie más, porque le puede hacer lo mismo a otra famillia y no se lo deseamos a nadie lo que estamos pasando. Pedimos justicia, que se aplique el máximo peso de la ley, que esta gente no quede libre”, enfatizó.
El fiscal del caso, el doctor Francisco Cecchini. Foto: Flavio Raina
Durísimo
Virginia también pidió que se entregue un joven que está en la mira de los investigadores. “Necesitamos que se haga justicia. Le pedimos como mamás, como familia. Que se entregue y que se hagan cargo. La justicia está estableciendo su identidad. Pedimos la máxima pena. No pueden quedar libres, no sólo por Jeremías, sino por toda la familia”.
“El chico (imputado) de 14 años... Es durísimo que tengamos un sistema penal que permita que ahora este chico esté tomando mates en su casa y nosotros tener que sufrir la pérdida de nuestro niño. Es durísimo. No se lo deseamos a nadie”, se angustió Virginia
“Jeremías salió ese jueves por la tarde. Por la noche hicimos la denuncia, cuando no llegaba. No sabíamos de la novia. Recién estaba iniciando la relación. ‘Jere’ era un chico bueno, lo cuidamos toda la vida. No se merecía ese final”, dijo la tía.
“Queremos agradecer al Ministerio de Seguridad de la provincia, que estuvo desde el primer momento; igualmente a la gente de monitoreo de la Municipalidad de Santo Tomé. Salimos con el Ejército a buscarlo, pero lamentablemente ya lo habían matado ese día”, lamentó.
Jeremías fue emboscado en una fábrica abandonada. Foto: Archivo
Audiencia
Por el homicidio fue imputada este martes M.B.A., una joven de 16 años. El fiscal del caso, del Área de Menores de edad del Ministerio Público de la Acusación, Francisco Cecchini, la acusó de “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”.
Los investigadores presumen que fue la instigadora del sangriento ataque.
La audiencia fue presidida por el juez penal Sergio Carraro, dispuso además el encierro preventivo de la adolescente, mientras el proceso judicial avanza.